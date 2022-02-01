Россия перекинула на Донбасс новое вооружение и снайперов - разведка

Войска РФ / Reuters

Командование Вооруженных сил России продолжает удерживать готовность соединений и части оперативной группировки российских оккупационных войск на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация осуществила плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов и усилила их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцированию ответного огня.

"Вместе с тем удержание командованием противника личного состава в постоянной напряженной обстановке приводит к ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях оккупационных войск", - информирует Главное управление разведки.

В результате этого, за прошедшие сутки, 31 января, в результате неуставных взаимоотношений погибли два, а также тяжело ранен один из военнослужащих оккупационной армии РФ.

Войска РФ

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) находится 30-35 тысяч российских военных и от 35 до 50 тысяч в оккупированном Крыму.

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"Немного более 100 тысяч российских военных находятся у границ Украины, от 35 до 50 (в зависимости от момента ротации) - в Крыму, и около 35 тысяч в оккупированной части Донбасса", - заявил Зеленский.

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