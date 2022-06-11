"Пришли убивать": у Зеленского поставили под сомнение дальнейшие переговоры с РФ

Российские оккупанты в Украине / Reuters

Реальными целями России в войне против Украины являются захват украинских территорий, массовые убийства, миграционный кризис, снижение потенциала государства и воровство украинского продовольствия и металла.

Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в своем сообщении в Twitter.

"Забудьте о "денацификации". Реальные цели россии в этой войне: захват украинских территорий; уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры; воровство продовольствия и металла; массовые убийства; миграционный кризис. Так о чем договариваться с тем, кто пришел убить тебя?", - подчеркнул он.

Подоляк также опубликовал фото одного из массовых захоронений украинцев вблизи Мариуполя, где вместо имен на табличках записаны порядковые номера, как в нацистских концлагерях.

Напомним, ранее глава украинской переговорной группы с россиянами, нардеп Давид АрахамияУкраина может инициировать новый раунд переговоров с РФ, когда будет иметь усиленную переговорную позицию, заявил глава украинской переговорной группы с россиянами, нардеп Давид Арахамия.

Как подчеркнул он в ходе телемарафона, переговоры нужно продолжать, когда переговорная позиция Украины будет усилена.

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