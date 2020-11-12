Притула угодил в антисемитский скандал на радио

Сергей Притула / УНИАН

В сентябре нынешнего года в эфире радио Новое время в программе шоумена Сергея Притулы прозвучали антисемитские высказывания, которые он не стал комментировать как недопустимые.

Об этом говорится в заявлении Комиссии по журналистской этики Украины. В тексте говорится, что вечером 10 сентября 2020 года в прямом эфире радио Новое время шоумен и тогдашний кандидат в мэры Киева принял звонок от жителя Краматорска, который представился Романом.

Мужчина сразу назвал празднование еврейского нового года Рош-ша-Хана в Умани – "шабашем", а цадика Нахмана – "нациком хацманом".

Комиссия по журналистской этике прореагировала на действия Сергея Притулы после того, как рассмотрела поступившую жалобу. Автор обращения был возмущен тем, что ведущий эфира "не только не сообщил слушателям о недопустимости использования Радио НВ в качестве рупора для юдофобских высказываний, а наоборот, вступил со слушателем в доброжелательную беседу и с приятной улыбкой сообщив, что полностью разделяет его эмоциональное возмущение, а также очень рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением".

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