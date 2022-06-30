Прогноз печальный: в МВД озвучили сроки контрнаступления ВСУ

В МВД озвучили сроки контрнаступления ВСУ/ Генштаб ВСУ, Reuters

Для успешного контрнаступления против российских оккупантов Вооруженным силам Украины нужны две составляющие – достаточное количество авиации и артиллерии. Однако как раз и одного, и другого нам не хватает.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, пишет "Обозреватель". По словам Андрусива, прогнозы о возможности освободить оккупированные территории Украины до конца этого лета необоснованны.

"Это необоснованные заявления. К сожалению, я не вижу перспектив наших мощных контрнаступлений. У нас могут быть успешные контрудары, какие-то прорывы. Потому что успешное контрнаступление основывается на двух составляющих: авиация и артиллерия. А с этим у нас, к сожалению, не всё так хорошо, как нам обещали", – отметил советник главы МВД.

Однако до конца лета украинские военные имеют возможность полностью остановить продвижение противника, отмечает Андрусив.

Также он подчеркнул, что в Славянске в ближайшее время может ухудшиться ситуация, поэтому местным жителям лучше эвакуироваться. По словам советника главы МВД, оккупанты вряд ли смогут в ближайшее время взять город или окружить его, однако они скорее всего увеличат мощность обстрелов.

Ранее сообщалось, что Украине передадут еще 12 самоходных артиллерийских установок. Шесть из них предоставит Франция – это будут САУ Caesar. Также Украина получит еще шесть САУ Panzerhaubitze 2000 – по три от Германии и Нидерландов.

Также стало известно, что Норвегия передаст Украине три ракетные системы MLRS M270. Соответствующее решение уже согласовали. Страна будет сотрудничать с Великобританией.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также: