Прогноз печальный: в МВД озвучили сроки контрнаступления ВСУ

Украине не хватает двух составляющих, чтобы пойти в успешное контрнаступление против врага.
Для успешного контрнаступления против российских оккупантов Вооруженным силам Украины нужны две составляющие – достаточное количество авиации и артиллерии. Однако как раз и одного, и другого нам не хватает.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, пишет "Обозреватель". По словам Андрусива, прогнозы о возможности освободить оккупированные территории Украины до конца этого лета необоснованны.
"Это необоснованные заявления. К сожалению, я не вижу перспектив наших мощных контрнаступлений. У нас могут быть успешные контрудары, какие-то прорывы. Потому что успешное контрнаступление основывается на двух составляющих: авиация и артиллерия. А с этим у нас, к сожалению, не всё так хорошо, как нам обещали", – отметил советник главы МВД.
Однако до конца лета украинские военные имеют возможность полностью остановить продвижение противника, отмечает Андрусив.
Также он подчеркнул, что в Славянске в ближайшее время может ухудшиться ситуация, поэтому местным жителям лучше эвакуироваться. По словам советника главы МВД, оккупанты вряд ли смогут в ближайшее время взять город или окружить его, однако они скорее всего увеличат мощность обстрелов.
Ранее сообщалось, что Украине передадут еще 12 самоходных артиллерийских установок. Шесть из них предоставит Франция – это будут САУ Caesar. Также Украина получит еще шесть САУ Panzerhaubitze 2000 – по три от Германии и Нидерландов.
Также стало известно, что Норвегия передаст Украине три ракетные системы MLRS M270. Соответствующее решение уже согласовали. Страна будет сотрудничать с Великобританией.
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