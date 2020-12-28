Прописку в Украине ​разрешили менять онлайн​: в Кабмине раскрыли подробности

В Минцифры предложили регистрировать место жительство онлайн.
Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому в Украине проведут экспериментальный проект по регистрации места жительства в электронной форме.
Как рассказали в министерстве цифровой трансформации, подать заявку на получение услуги можно будет на портале государственных услуг Дія, а получить информацию о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на портале.
Услуга будет доступна для:
- несовершеннолетних детей возрастом от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;
- украинцев, имеющих ID-карту, — по адресу, сведения о котором внесены в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получил электронное согласие на регистрацию от собственника или совладельца жилья.
На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины. Сейчас услуга доступна на портале Дія для детей до 14 лет в Харькове.
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"Уже с 1 апреля 2021 года органы местного самоуправления должны вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или посредством ІТ-системы Государственной миграционной службы", — отметили в Минцифры.
Как ранее сообщал Главред:
- в Украине Кабмин планирует запустить процедуру отказа от внутренних паспортов старого образца в виде книжечки и полного обмена их на новые пластиковые паспорта.
- Планируется, что будут установлены новые сроки выдачи пластиковых паспортов для тех, что уже выданы и некоторым категориям будут обменивать паспорта на пластиковые в обязательном порядке.