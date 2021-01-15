Против Порошенко завели дело за связи с Россией - СМИ

Петр Порошенко / Reuters

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли новое уголовное дело против бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Telegram-канал Шептун со ссылкой на собственные источники.

"Порадуем Петра Порошенко новым уголовным делом. Пташки шепнули, что в ГБР открыто уголовное производство № 2201900000000285", – говорится в тексте сообщения.

Согласно имеющимся данным, в этот раз Порошенко вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. А само уголовное дело открыли в связи с работой принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen в РФ.

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Напомним, ранее сообщалось: