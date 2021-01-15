Против Порошенко завели дело за связи с Россией - СМИ

Есть информация, что во внушительной коллекции уголовных дел против Петра Порошенко появилось пополнение.
Сотрудники Государственного бюро расследований открыли новое уголовное дело против бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Telegram-канал Шептун со ссылкой на собственные источники.
"Порадуем Петра Порошенко новым уголовным делом. Пташки шепнули, что в ГБР открыто уголовное производство № 2201900000000285", – говорится в тексте сообщения.
Согласно имеющимся данным, в этот раз Порошенко вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. А само уголовное дело открыли в связи с работой принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen в РФ.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Сеть всколыхнули сообщения о том, что Петр Порошенко проводит свой новогодний отпуск на Галапагосских островах (Эквадор).
- Позднее бывший боец добровольческого полка Азов Максим Ярош в самолете (когда экс-президент возвращался из отпуска) набросился на Порошенко с оскорблениями.
- Ярош обвинял бывшего руководителя страны в воровстве на войне и упрекая, что он вместо отдыха на экзотических островах должен помогать раненым в военных госпиталях.
Автор: Дмитрий Видоменко