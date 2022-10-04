"Противник обладает превосходством во всем": Гиркин скулит из-за наступления ВСУ

Гиркин скулит из-за наступления ВСУ / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признал превосходство ВСУ на Херсонском и Луганском фронтах.

По его словам, защитники Украины обладают превосходством во всем, используют даже авиацию.

"На Херсонском фронте вчера весь день продолжались ожесточенные бои. Основные усилия противник направлял на Бериславское направление - наступая в районе Дудчан (большая часть взята противником, наши войска отошли, взорвав дамбу водохранилища) и Давыдов Брода, где ситуация для наших частей также постоянно ухудшается. Противник обладает превосходством во всем, использует даже авиацию", - констатировал террорист.

Также Гиркин считает, что после Лимана оккупантов ждет еще один котел.

"На Сватовском направлении Луганского фронта (от Северского Донца до бывшей границы с РФ) - наши войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное-Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной-Рубежного", - рассказал Гиркин.

Наступление ВСУ в Херсонской и Луганской областях

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.

На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.

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