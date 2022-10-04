УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Противник обладает превосходством во всем": Гиркин скулит из-за наступления ВСУ

4 октября 2022, 11:35

Террорист Гиркин считает, что после Лимана оккупантов ждет еще один котел.

Игорь Гиркин
Гиркин скулит из-за наступления ВСУ / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признал превосходство ВСУ на Херсонском и Луганском фронтах.

По его словам, защитники Украины обладают превосходством во всем, используют даже авиацию.

"На Херсонском фронте вчера весь день продолжались ожесточенные бои. Основные усилия противник направлял на Бериславское направление - наступая в районе Дудчан (большая часть взята противником, наши войска отошли, взорвав дамбу водохранилища) и Давыдов Брода, где ситуация для наших частей также постоянно ухудшается. Противник обладает превосходством во всем, использует даже авиацию", - констатировал террорист.

Также Гиркин считает, что после Лимана оккупантов ждет еще один котел.

"На Сватовском направлении Луганского фронта (от Северского Донца до бывшей границы с РФ) - наши войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное-Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной-Рубежного", - рассказал Гиркин.

Наступление ВСУ в Херсонской и Луганской областях

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.

На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Игорь Гиркин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:40

Украина не будет разговаривать с Путиным: Зеленский официально поставил точку в переговорах

11:35

"Противник обладает превосходством во всем": Гиркин скулит из-за наступления ВСУВидео

11:34

Отмазался: Наташа Королева оправдалась, почему офицер Тарзан не идет на войну

11:31

Наступление на востоке: ВСУ в упор подбираются к северу ЛуганщиныВидео

11:31

Когда осенние каникулы в Украине 2022: сколько будут отдыхать школьники

Реклама
11:18

Путин хочет взорвать ядерное оружие на границе Украины — The Times

11:11

Погиб врач-анестезиолог, 2 медсестры ранены: детали ракетного удара по больнице под КупянскомФото

10:46

Дали паек и укатили в Москву: гауляйтеры Мелитополя кинули на деньги организаторов "референдумов"Видео

10:36

Гороскоп на октябрь 2022: астролог назвал самые опасные дни для финансовых операцийВидео

10:33

Как вывести пятна крови с одежды: 10 способов, которые спасут ваши вещи

10:28

Отправил кадыровцев и вагнеровцев: Die Welt назвала город, который Путин попробует захватить любой ценойВидео

09:49

Армия Украина в Донецкой и Херсонской областях прорвала "оборону" элитных войск России – ISWВидео

09:47

ВСУ ликвидировали командира танковой роты РФ НегмоноваВидео

09:14

Люди со всего мира хотят помочь: как живет пес Крым, потерявший семью из-за ракетного удара РФВидео

08:59

Путин сменил командующего Западного военного округа: Арестович заявил, что РФ уже "сильно расшатывает"Видео

08:57

Русские, вы хоть сами знаете, что присоединили?мнение

08:50

Гороскоп на сегодня 4 октября 2022: Ракам – опасность, Скорпионам – ссоры, Рыбам – разочарование

08:18

"Ватник года": Сеть взорвали фотожабы из-за скандала с "твитами Маска" о войне в Украине

08:10

Путину не хватает войск: он перебрасывает военных из Сибири и СирииВидео

08:00

Меньше треска и меньше хруста: что можно и что нельзя есть при артритеВидео

Реклама
07:30

Чем дешевле топить - дровами или пеллетами: как сэкономить на отопленииВидео

07:11

"Путин будет бороться до последнего": генерал США рассказал о сложностях с деоккупацией КрымаВидео

06:54

Хорошо, что я не купил Теслумнение

06:39

На Юге ВСУ за сутки уничтожили более 30 танков и РСЗО Ураган оккупантов

05:50

Накроет бабье лето: украинцев ошеломили прогнозом резкого потепленияВидео

05:30

Месяц будет насыщенным: что можно и нельзя делать в октябре-2022 - прогноз астрологаВидео

05:00

Если Путин потеряет правый берег Днепра, планы РФ по югу Украины провалятся – полковник СБУВидео

03:40

Осень будет суровой для Украины: синоптик рассказала о приближении сильнейших морозовВидео

03:00

Полковник-эксперт спрогнозировал, как ВСУ будут развивать свои успехи на фронтеВидео

02:05

Развлечения по Фрейду: скандальная Ольга Бузова почесала интимные места копченой колбасой

01:40

Элита РФ попытается отстранить Путина, чтобы вернуться на границы 1991 года – экспертВидео

00:51

Приметы на 4 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в дом привлечь деньги и достатокВидео

03 октября, понедельник
23:51

ВСУ влупили по вражеским понтонным мостам в момент переправы танковой роты - Арестович

23:23

Франция готова сделать цену войны для России "невыносимой" - премьер

22:51

"Могут влететь по-крупному": Арестович назвал новую цель для ВСУ после ЛиманаВидео

22:31

"Какой Маск вам нравится?": Зеленский попустил миллиардера после его скандальных твитовВидео

22:14

Как сохранить черную смородину на зиму и что из нее можно приготовить

21:57

Украинская армия на пути к успеху: в Пентагоне раскрыли три цели ВСУВидео

21:39

Дальнобойные ракеты для HIMARS: Украина сделала США неожиданное предложениеВидео

21:26

Разведенная Слава Каминская беременна в третий раз

Реклама
21:22

Блеф Путина или реальный риск: подробно и внятно о ядерной угроземнение

21:17

В Сватово на Луганщине россияне вывозят пациентов из психбольницы - Гайдай

20:41

Маск опозорился предложением Украине отказаться от Крыма и напоролся на жесткую ответкуВидео

20:32

В Украину врывается жара: синоптики назвала дату резкого потепленияВидео

20:19

На Киевщине водитель сбил двух девочек на велосипедах и хотел сбежать

20:11

Паника в бункере: от Путина захотят избавиться после успехов ВСУ - ПионтковскийВидео

20:10

Приметы на 5 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

20:09

Обалденная грибная закуска за 10 минут: быстрый рецепт идеального блюдаВидео

19:58

Российский продюсер раскрыл грязный секрет популярности "золотого состава" ВИА Гры

19:50

В Турции при участии The Hardkiss пройдут благотворительные концерты в поддержку украинских детей

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять