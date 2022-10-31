Провел сутки в пути, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали оккупанта из Марий Эл

Максим Семенов "демилитаризирован" в Украине / Фото УНИАН, facebook.com/irakli.komaxidze

Вооруженные силы Украины "демилитаризировали" оккупанта из Марий Эл Максима Семенова. Чтобы попасть в Украину, он провел 25 часов в пути.

Как сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, в Украине ликвидирован уроженец села Большая Сосновка Волжского района Максим Семенов.

"У Максима остались вдова Алина Макарова-Семенова, известная среди своих певица, исполнительница песен на марийском языке", – говорится в сообщении.

Также у Семенова остались двое детей.

Оккупант Семенов с женой и детьми / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Вдова оккупанта Семенова / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Справка: Марий Эл - это субъект Российской Федерации. Входит в состав Приволжского федерального округа, является частью Волго-Вятского экономического района. Столица — город Йошкар-Ола.

Как сообщал Главред, защитники Украины в ходе боевых действий полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии страны-агрессора России. Оккупанты потеряли 13 офицеров убитыми, ранены - еще 20 раненых. Топ-оккупантов массово "демилитаризовали" 1 октября.

Вооруженные силы Украины впервые за время полномасштабной войны с РФ уничтожили целую батарею из САУ "Мста-С" оккупантов. В общем, на Луганщине во время контрнаступления ВСУ было сожжено сразу пять самоходных артиллерийских установок.

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