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Пуповина перекушенная: в Ивано-Франковске сразу после родов горе-мать выбросила дитя в мусорный бак

30 мая 2021, 07:48

Младенца нашла на помойке в одном из спальных районов Ивано-Франковска молодая пара. Детский плач раздавался из переполненного бака.

младенец
В Ивано-Франковске сразу после родов горе-мать выбросила дитя в мусорный бак / фото иллюстративное УНИАН

Появились подробности о младенце, которого выбросила мать на помойку в Ивано-Франковске вечером в пятницу, 28 мая. Всю ночь за его жизнь боролись врачи - младенец был переохлажден и в очень тяжелом состоянии. Выяснилось, что ребенка выбросили спустя два часа после родов.

Медики говорят, что вес ребенка – 2600 г. Он попал в больницу с переохлаждением, критически низкой температурой 34,2. Жизнь мальчика буквально висела на волоске, сказано в сюжете ТСН.

"При этой температуре начинаются необратимые процессы в организме новорожденного. Поскольку новорожденный еще не адаптирован к внешней среде", - объясняет детский анестезиолог отделения областной детской больницы Антонина Карабинович.

Отмечается, что младенца нашла на помойке в одном из спальных районов Ивано-Франковска молодая пара. Выбрасывали мусор - как вдруг услышали детский плач, который раздавался из переполненного бака. Испугавшись, они позвали на помощь человека, сидящего в машине неподалеку.

"Черный пакет. Парень достал его. Говорит: открой, у меня руки трясутся. Я открыл - ребенок плачет", - вспоминает события спаситель Богдан Нагорняк.

Молодые люди не растерялись и вызвали скорую и полицию. Крохе было каких-то часа два с момента рождения, говорят врачи.

По словам врачей, пуповина была со рваными краями, не перевязана и несколько кровоточила.

"Возможно, это была оторванная пуповина, а возможно и перекушенная", - отмечает анестезиолог.

Тем временем полиция начала поиски матери. Пока - бесполезно.

"Возможно, мать, оставившая ребенка, и не проживает в том доме неподалеку. Но мы опрашиваем, были ли беременные женщины, или кто-то может что-то видел. Но также рассчитываем, что мать и сама появится в полицию", - надеется спикер ГУ НП в Ивано-Франковской области Кристина Максимчак.

Ребенок уцелел чудом, потому за считанные минуты до мусорных баков, где лежал мальчик, приехал мусоровоз. Убирая, коммунальщики вряд ли обратили бы внимание на этот пакет.

Сейчас отогретый малыш уже здоров, говорят врачи. Имеет идеальную температуру 36,6. Начал понемногу есть. Хотя медики не прекращают его обследовать. Надеются, мать выбросила своего ребенка в состоянии послеродового стресса, и вскоре оправится и таки захочет забрать сына.

"Малыш - симпатичный, хороший мальчик. Брюнет, который живо борется за жизнь", - рассказали врачи.

В полиции же больше рассчитывают на свидетелей, которые помогут найти мать и привлечь его к ответственности.

Читайте такжеНа Полтавщине в ванной утонул годовалый ребенок: тело обнаружил сожитель пьяной материРанее сообщалось, вопиющий случай произошел в Ивано-Франковске – там на улице Сухомлинского вечером в пятницу, 28 мая, прохожие на помойке нашли новорожденного ребенка.

Младенец, от которого отказался самый родной человек на свете, госпитализирован в областную детскую больницу.

Очевидцы рассказали, что ребенок был с пуповиной. Его плач услышал прохожий, который нашел младенца на помойке в пакете.

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