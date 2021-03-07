Пушилин пожаловался России, что Киев готовится к войне / УНИАН

Все признаки указывают на то, что Киев готовится возобновить военные действия на Донбассе, заявил так называемый глава самопровозглашенной Донецкой народной республики ("ДНР") Денис Пушилин.

Он поведал, что, по данным разведки "ДНР", на линии соприкосновения присутствуют иностранные советники, инструкторы, которые готовят диверсионные группы. "Это очередной признак, что они готовятся к войне", — пожаловался Пушилин российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, его цитирует РИА Новости.

По его словам, военнослужащие "ДНР" все это время были вынуждены готовиться к ответным действиям.

"Сформирована полноценная армия. Сдерживать в плане ответки мы не будем. Они стреляют — мы будем подавлять огневые точки. Мы до последнего пытались вынести это все на переговорную площадку, но сейчас все заблокировано, они не хотят обсуждать", — сказал он.

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