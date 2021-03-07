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Пушилин пожаловался России, что Киев готовится к войне

7 марта 2021, 09:30
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Главарь "ДНР" рассказал, что Украина наращивает силы на Донбассе и готовится возобновить военные действия. На линии сопротивления есть иностранные советники.

Донбасс
Пушилин пожаловался России, что Киев готовится к войне / УНИАН

Все признаки указывают на то, что Киев готовится возобновить военные действия на Донбассе, заявил так называемый глава самопровозглашенной Донецкой народной республики ("ДНР") Денис Пушилин.

Он поведал, что, по данным разведки "ДНР", на линии соприкосновения присутствуют иностранные советники, инструкторы, которые готовят диверсионные группы. "Это очередной признак, что они готовятся к войне", — пожаловался Пушилин российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, его цитирует РИА Новости.

По его словам, военнослужащие "ДНР" все это время были вынуждены готовиться к ответным действиям.

"Сформирована полноценная армия. Сдерживать в плане ответки мы не будем. Они стреляют — мы будем подавлять огневые точки. Мы до последнего пытались вынести это все на переговорную площадку, но сейчас все заблокировано, они не хотят обсуждать", — сказал он.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос относительно обострения ситуации на Донбассе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, солдаты на линии разграничения могут открывать огонь на провокации боевиков.
  • 3 марта "народная милиция ДНР" опубликовала заявление о том, что российские гибридные войска получили право открывать "упреждающий огонь" в направлении сил ООС на Донбассе.
  • Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал о том, что Киев расценивает такие действия как стремление к одностороннему выходу РФ из договора о режиме прекращения огня на Донбассе и попытку срыва выполнения Минских соглашений.
  • Также глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением радикальных шагов.

ДНР новости России война на Донбассе Денис Пушилин
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