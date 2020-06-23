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"Ногтями в колено и угроза войной": Саакашвили рассказал о жуткой встрече с Путиным

По словам Михаила Саакашвили, инцидент произошел много лет назад.

23 июня 2020, 14:37
Саакашвили
Саакашвили рассказал о встрече с Путиным / УНИАН

Бывший президент Грузии и руководитель Исполнительного комитета Офиса простых решений (прежде ‒ Национальный совет реформ Украины) Михаил Саакашвили рассказал о собственной личной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая состоялась еще 14 лет назад.

Об этом сообщает портал Гордон со ссылкой на интервью чиновника.

"На саммите Союза независимых государств в Минске (встреча состоялась в 2006 году ‒ Главред) Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено ‒ разговор глаза в глаза ‒ и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил", ‒ рассказал Саакашвили.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили (бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области) заявлял о том, что Украина оказалась на грани распада по причине усиления центробежных сил во всех регионах. Чиновник отметил ‒ для того, чтобы не допустить исчезновения с политической карты Украины как государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.

новости Украины Михаил Саакашвили Владимир Путин война
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