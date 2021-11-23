"Путин поймал кураж": Климкин оценил вариант вторжения РФ в Украину

Владимир Путин / Reuters

Руководитель России, страны-агрессора, Владимир Путин может прибегнуть к масштабным провокациям против Украины. Но гарантий этого нет. Такого мнения придерживается бывший руководитель украинского МИД Павел Климкин, сообщает Обозреватель.

"Сегодняшняя ситуация отличается от ситуации весной. Мы знаем, что на наших границах, по разным подсчетам, от 90 до 112 тысяч российских военных по всему полупериметру – оккупированный Крым, Россия и Беларусь. Там же над Беларусью летают стратегические бомбардировщики. Ситуация отличается тем, что, первое – налицо неординарная, необычная активность российской разведки и российского спецназа. Во время учений они отрабатывают возможность ограниченных десантов. Это значит, если там будет дестабилизация, мы дескать ее поддержим по своим гибридным планам", ‒ говорит он.

Впрочем, по мнению Климкина, на молниеносные военные операции против Украины Владимир Путин не решится.

"Второе – все военные аналитики, в частности британские, американские, говорят, что Путин будет готов примерно через два месяца к масштабным провокациям. Не нужно паниковать. Это не о том, что до Киева кто-нибудь дойдет. Но это о том, что Путин теоретически может атаковать. Теоретически. Если мы ему позволим по нескольким направлениям. Поэтому Путин поймал кураж, поймал геополитическую игру.Конечно, ему не дадут сыграть. Есть американцы, есть Европейский Союз, хотя ЕС полупарализован этим газом, но, надеюсь, оправится", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее заявил советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович говорит, что наступление российских войск на территорию Украины приведет к потере боеспособности Вооруженных сил России и поставит под вопрос существование политического режима Владимира Путина.