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Путин собрался раздавать в Крыму квартиры бывшим украинским силовикам

12 мая 2020, 00:03

Российский лидер готовит указ.

Крым
В Крыму начнут украинцам выдавать квартиры / Reuters

Президент России Владимир Путин обещает выдать жилплощадь гражданам Украины, которые работали в правоохранительных органах Крыма и после аннексии полуострова получили российский паспорт.

Как сообщает пресс-служба президента РФ, в Кремле готовят указ, согласно которому будет предусмотрена выдача квартир украинским силовикам Крыма, которые приняли российское гражданство, но впоследствии оказались в сложной ситуации и без собственного жилья.

У Путина утверждают, что к российскому лидеру обратились крымчане, и он оперативно отреагировал. Данное распоряжение опубликовано 9 мая по итогам встречи с "представителями общественности Крыма и Севастополя".

"Правительству РФ подготовить совместно с МВД России, Росгвардией и представить проект указа президента РФ, предусматривающего решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан РФ, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и Севастополе и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года", — говорится в сообщении.

Средства на жилье, согласно указу, должны быть предусмотрены в российском бюджете.

Напомним, в России 12 мая начинают ослаблять карантинные мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Данное решение принято, несмотря на то, что Россия сейчас находится среди мировых лидеров по количеству инфицированных Covid-19.

Как ранее сообщалось, коронавирус вывел Россию в тройку лидеров – за последнее сутки страна обогнала Великобританию и Италию по количеству случаев заражения.

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