Путин в тупике, он хочет открыто отправлять солдат-срочников в Украину - Эйдман

Владимир Путин хочет отправлять солдат-срочников в Украину - Игорь Эйдман / Фото УНИАН

Если Путин объявит захваченные области Украины частью России, он сможет открыто отправлять туда солдат-срочников. Об этом в интервью Главреду сообщил российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

"Путин может сделать следующее - если он объявит захваченные области Украины аннексированными, то есть частью России, то это значит, что туда, во-первых, можно посылать солдат-срочников, а во-вторых, объявить, что это Украина теперь "вторгается" на российскую территорию. Звучит смешно, но с точки зрения путинского режима и путинского общества это выглядит вполне логично, это "схавают", - говорит Эйдман.

И тогда, по словам эксперта, раз Украина "вторгается на территорию России" (а она же будет продолжать действия по освобождению оккупированных территорий, это очевидно), то в РФ, вероятно, могут вводить и военное положение, всеобщую мобилизацию и даже использовать тактическое ядерное оружие.

В то же время, Путин вряд ли станет это делать. По мнению Эйдмана, Путин уже внутренне сломлен. Однако он может использовать ядерную угрозу для шантажа цивилизованного мира.

"Параллельно Путин явно клянчит переговоры - он это делает и через Эрдогана, который на днях заявил, что хочет захончить войну, и через прочих. Естественно, что условия Путина, которые он может выставить при переговорах, будут абсолютно неприемлемы для Украины, как и позиция Украины для Путина. Потому что просто отдать захваченные территории и сбежать с Украины для Путина означает полный крах карьеры, жизни, и, скорее всего, финал в гаагской тюрьме или же вероятность быть убитым собственными клевретами. Потому он на это никогда не пойдет. И тут для Путина есть некий тупик, но он, видимо, еще надеется на что-то", - говорит Эйдман.

Как сообщал Главред, Россия решила проводить "референдумы" ради личной прихоти Владимира Путина - для этого у российского диктатора были как объективные, так и субъективные причины.

Кроме того, как сообщили в Институте изучения войны, Путин специально объявил о частичной мобилизации в стране в один день с возвращением в Украину защитников Мариуполя. Таким образом, Кремль, возможно, попытался снизить значение обмена пленными с Киевом.

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