Путина подставили свои же из-за денег: историк объяснил, почему провалился блицкриг РФ в Украине

Путин поверил в свою же пропаганду / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин поверил в то, что ему говорило его окружение, мол, украинцы не будут сопротивляться российскому вторжению. Это и стало причиной провала блицкрига.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович.

Отвечая на вопрос, за что диктатора так жестко подставили свои же, рассказывавшие сказку об украинцах, ожидающих "русских освободителей", Вятрович ответил так:

"За что подставили – за деньги, конечно. Они же брали под это огромные суммы, рассказывая Путину, что эти деньги выстраивают большую сеть влияния на украинское общество, что их агентура, которая так дорого стоит России, контролирует настроения украинцев, а значит, когда начнется наступление, эта агентура сделает так, что российскую армию в Украине поздравят с цветами".

По словам историка, Путин поверил в свою же пропаганду, что русские и украинцы – "один народ", что украинцы ждут "освобождения" и "денацификации". Это и послужило причиной краха блицкрига.

"Он (Путин, - ред.) явно рассчитывал как минимум на пассивность со стороны украинцев и на то, что они не будут сопротивляться российской армии, если не будут приветствовать. Но не было не только приветствия со стороны украинцев, но даже пассивности. Было упорное сопротивление по всей Украине – не только бойцов Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны, но и гражданского населения. Это и стало причиной крушения блицкрига", - сказал Вятрович.

Историк добавил, что после того как план провалился, он перегруппировывает свои силы для того, чтобы иначе попытаться переломить ситуацию в Украине.

Напомним, Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине переходит в рутинную фазу. Это сложный период, который будет длиться не менее двух месяцев. По его словам, в этот период будут какие-то мелкие сенсации или вовсе ничего не произойдет. Стороны будут "перемалывать" друг друга.

Как сообщал Главред, западные чиновники считают, что президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая. Это позволит ему полноценно мобилизовать российские резервные силы при их попытке завоевать восточную и южную части Украины.

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