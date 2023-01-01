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ПВО в обмен на голосование Украины в ООН: СМИ выяснили детали переговоров Зеленского и Нетаньяху

1 января 2023, 13:31
Владимир Зеленский якобы хотел бы услышать, как новое правительство Израиля планирует изменить позицию относительно помощи Украине.
Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский провели телефонный разговор / Фото president.gov.ua

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский якобы вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО.

Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на слова неназванных украинских и израильских чиновников.

По данным издания, Нетаньяху в телефонном разговоре с Зеленским якобы просил президента Украины, чтобы Украина проголосовала в Генассамблее ООН против резолюции, в которой призывают Международный уголовный суд дать юридическое заключение о последствиях израильской оккупации палестинских территорий.

По словам израильского источника, Нетаньяху просил Украину изменить позицию. На заседании комитета несколько недель назад Украина проголосовала "за". Премьер Израиля якобы просил на этот раз проголосовать против или хотя бы воздержаться, поскольку Украина традиционно голосует в ООН против Израиля.

Зеленский на эту просьбу якобы сказал, что в обмен на такое голосование Украины хотел бы услышать, как новое правительство Израиля планирует изменить позицию относительно помощи Украине. В частности, можно ли рассчитывать на средства защиты от баллистических ракет и иранских дронов.

По словам украинского источника, Нетаньяху не стал давать каких-либо обещаний, но отметил, что готов обсудить просьбу Зеленского в будущем. Президент Украиы якобы не был доволен таким ответом.

В итоге Украина выбрала нейтральный вариант и решила не участвовать в голосовании на Генассамблее, чтобы, как сообщил украинский собеседник Axios, "дать шанс отношениям с Нетаньяху".

Израильский источник говорит, что Нетаньяху был разочарован тем, что Киев выбрал именно такое решение, а не "воздержался" в голосовании.

В офисе Нетаньяху сказали, что не могут подробно комментировать переговоры лидеров, и готовы сообщить лишь то, что после разговора Украина, которая традиционно голосует "за" резолюции против Израиля, на этот раз не присутствовала на голосовании.

Зеленский, рассказывая о разговоре, прямо не упоминал об этом, отметив лишь, что обсуждали "вопросы двустороннего сотрудничества, включая сферу безопасности, и взаимодействие на международных площадках".

Резолюция ГА ООН о палестинских территориях

Генассамблея ООН после голосования в пятницу, 30 декабря, обратилась в Международный суд с просьбой дать консультативное заключение о правовых последствиях "оккупации, заселения и аннексии" Израилем палестинских территорий.

Суд также призвали высказаться о "мерах, направленных на изменение демографического состава, характера и статуса Священного города Иерусалима, а также о принятии им соответствующих дискриминационных законов и мер".

За принятие этой резолюции проголосовало 87 депутатов. Израиль, США и еще 24 члена проголосовали против голосования, а 53 страны воздержались.

Позиция Израиля по поставкам оружия Украине

Израильский министр обороны Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет и в дальнейшем помогать Украине в гуманитарной и медицинской сферах.

Однако Израиль не готов оказывать Киеву военную поддержку.

Позже Ганц уточнил, что Израиль может помочь Украине в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах. В то же время он подтвердил отсутствие планов по предоставлению Киеву оружия.

26 октября в ходе брифинга президент Владимир Зеленский сказал, что Украина и Израиль усилили сотрудничество в сфере обороны. Государства обмениваются данными разведки. По словам гаранта, наблюдаются положительные изменения в отношениях с Иерусалимом.

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