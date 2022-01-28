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Пьяная воспитательница и голодные дети: скандал в детском саду на Ровенщине

28 января 2022, 23:14
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В отделе образования уже проводятся служебные расследования.

Заведующая спала на рабочем месте / Скриншот

На Ровенщине в детском саду "Джерельце" вспыхнул скандал. Родители застали на рабочем месте пьяных заведующую и помощницу воспитательницы.

Женщины спали, пока трехлетние малыши сидели без присмотра и на голодный желудок. Заведующая, в свою очередь, уверяет, что в тот день у нее ухудшилось самочувствие и она прилегла в кабинете. Также она утверждает, что была одна в помещении, а помощницу (свою сестру) отправила домой.

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, родители запечатлели инцидент на видео и разместили в Интернете. Хотя говорить готовы только анонимно из-за того, что это единственный садик в селе.

По словам одной из мамы, это все произошло, когда родители пришли забирать малышей. Дети сразу пожаловались им, что голодны, так как ели только жареное яйцо. После этих слов родители пошли смотреть, присматривал ли кто-нибудь за их детьми и увидели спящую в кабинете заведующую.

"Мы подошли к ней, начали ее будить. Он ее несло реально алкоголем. Когда приехала скорая, ее спросили: что употребляли? Она сказала: коньяк. Спросили, сколько. Сказала, две бутылки. Я это слышала своими ушами", — рассказала мама дошкольника.

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Между тем, в деревне не верят, что заведующая могла быть пьяной на рабочем месте.

Заместитель руководителя ровенского центра экстренной медпомощи Олег Ушкевич сообщил, что у женщины после обследования артериальное давление и частота сердечных сокращений были в норме. Единственное - было острое пищевое отравление.

В отделе образования по обращению родителей уже проводятся служебные расследования. Заведующая сначала пошла на больничный, а затем написала заявление на увольнение.

Напомним, в Киеве вырастут цены на детское питание в школах, а также в детсадах.

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