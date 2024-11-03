Пытается оформить инвалидность прямо из СИЗО: дело одесского "военкома" набрало обороты

Если бывший начальник Одесского ТЦК оформит инвалидность и будет освобожден из-под стражи, он сможет пересечь границу.

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Евгений Борисов пытается оформить инвалидность из СИЗО / Коллаж: Главред, фото: Telegram Игорь Мосийчук, УНИАН

О чем сообщается:

Экс-военком Борисов жалуется на заболевания, причиняющие боль

Борисов пытается оформить инвалидность

Чего хочет добиться Борисов после оформления инвалидности

Бывший начальник Одесского ТЦК Евгений Борисов, которого поймали с сотнями миллионов незаконных денег, пытался оформить себе инвалидность прямо из СИЗО. Об этом сообщает Главком со ссылкой на данные судебного реестра.

В следственном изоляторе Борисов провел 15 месяцев, 9 из которых адвокаты активно пытались получить форму №088/о, которая позволила бы направить Борисова на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) для оформления группы инвалидности.

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Также сообщается, что Борисов был уволен из ВСУ по состоянию здоровья и снят с военного учета. Если суд решит освободить его из-под стражи, то Борисов сможет беспрепятственно выехать из Украины.

Адвокаты "военкома" утверждают, что у него ряд заболеваний, которые якобы требуют постоянного наблюдения со стороны ангиохирурга, невропатолога и кардиолога. Они также добавляют, что у Борисова "нестерпимая боль и страдания" из-за пребывания под стражей.

Суд решил оставить Борисова под стражей с возможностью выйти под залог в размере 39,3 миллиона гривен.

Дело военкома Борисова - главные новости

Как сообщал Главред, вокруг одесского военкома разгорелся скандал. Появилась информация о приобретенном Борисовым дорогом имуществе за рубежом во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мосийчук обвинил одесского военкома в том, что он тратит миллионы евро на недвижимость в Европе и элитные авто.

В частности, речь шла о том, что Борисов приобрел виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн 950 тыс. евро и записал ее на свою мать-пенсионерку. Кроме этого, он приобрел там же офис стоимостью до 2 млн евро, который записан на его жену.

После этого президент Украины Владимир Зеленский собрал важную Ставку и поручил уволить одесского "военкома" Евгения Борисова.

Позже богатенького одесского "военкома" с позором уволили. О его увольнении стало известно 28 июня.

Евгений Борисов после получения сообщения о подозрении пытался скрыться от правосудия. 24 июля стало известно о том, что в Киеве задержали скандального одесского военкома.

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