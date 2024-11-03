Пытается оформить инвалидность прямо из СИЗО: дело одесского "военкома" набрало обороты

О чем сообщается:
- Экс-военком Борисов жалуется на заболевания, причиняющие боль
- Борисов пытается оформить инвалидность
- Чего хочет добиться Борисов после оформления инвалидности
Бывший начальник Одесского ТЦК Евгений Борисов, которого поймали с сотнями миллионов незаконных денег, пытался оформить себе инвалидность прямо из СИЗО. Об этом сообщает Главком со ссылкой на данные судебного реестра.
В следственном изоляторе Борисов провел 15 месяцев, 9 из которых адвокаты активно пытались получить форму №088/о, которая позволила бы направить Борисова на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) для оформления группы инвалидности.
Также сообщается, что Борисов был уволен из ВСУ по состоянию здоровья и снят с военного учета. Если суд решит освободить его из-под стражи, то Борисов сможет беспрепятственно выехать из Украины.
Адвокаты "военкома" утверждают, что у него ряд заболеваний, которые якобы требуют постоянного наблюдения со стороны ангиохирурга, невропатолога и кардиолога. Они также добавляют, что у Борисова "нестерпимая боль и страдания" из-за пребывания под стражей.
Суд решил оставить Борисова под стражей с возможностью выйти под залог в размере 39,3 миллиона гривен.
Дело военкома Борисова - главные новости
Как сообщал Главред, вокруг одесского военкома разгорелся скандал. Появилась информация о приобретенном Борисовым дорогом имуществе за рубежом во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мосийчук обвинил одесского военкома в том, что он тратит миллионы евро на недвижимость в Европе и элитные авто.
В частности, речь шла о том, что Борисов приобрел виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн 950 тыс. евро и записал ее на свою мать-пенсионерку. Кроме этого, он приобрел там же офис стоимостью до 2 млн евро, который записан на его жену.
После этого президент Украины Владимир Зеленский собрал важную Ставку и поручил уволить одесского "военкома" Евгения Борисова.
Позже богатенького одесского "военкома" с позором уволили. О его увольнении стало известно 28 июня.
Евгений Борисов после получения сообщения о подозрении пытался скрыться от правосудия. 24 июля стало известно о том, что в Киеве задержали скандального одесского военкома.
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