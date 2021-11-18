Пытали жену и дочь: под Киевом мужчина расстрелял грабителей

Преступникам грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы / коллаж Главред

Под Киевом предприниматель дал отпор грабителям, которые проникли в его дом и требовали у его жены и дочки показать, где хранятся деньги и ценности.

Грабители в балаклавах около 4 часов утра проникли в частный дом в Крюковщине и начали допрашивать женщину и ее дочь. К счастью, от шума проснулся глава семейства, сообщают в ГУНП в Киевской области.

Чтобы защитить свою семью, хозяин применил травматическое оружие, ранив одного из грабителей в ногу. Злоумышленники покинули дом, а предприниматель тут же вызвал полицию. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции и кинологи.

Преступников поймали

По словам руководителя областной полиции Андрея Небитова, найти раненого злоумышленника, который пытался спрятаться в лесу, помогла служебная собака.

Читайте такжеПродавщица секс-шопа лихо отпинала грабителя фаллоимитатором"Беглец с простреленной ногой оказался выходцем из Турции. Во время нападения он "поймал" три пули. Через несколько часов в арендованной квартире полиция задержала и его приспешника из Казахстана. В настоящее время обоих проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений", — отметил он.

Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Правоохранители разыскивают третьего фигуранта и проверяют причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.

Читайте также: