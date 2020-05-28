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Таинственная смерть: в Польше нашли трупы двух украинцев-заробитчан

28 мая 2020, 18:35

Поиски двух пропавших без вести мужчин-заробитчан продлились больше недели.

Польша, заробитчане
В Польше нашли трупы двух украинцев-заробитчан/ 24kurier.pl

В Польше после долгих поисков в районе озера Нововарпенское обнаружили тела двух пропавших без вести мужчин заробитчан из Украины.

Как сообщают польские полицейские, двух мужчин (31-летнего и 36-летнего возраста) искали еще с 18 мая 2020 года. Тогда они отправились на лодке в магазин, но на обратном пути через озеро исчезли. Затопленная лодка позже была обнаружена в озере в начале нынешней недели.

"Мы получили сообщение об исчезновении 18 мая. В то время было известно только, что мужчины пришли в магазин и отправились за покупками. Не было уверенности, попали они тогда в лодку или нет. Сейчас точно неизвестно, что произошло, потому что расследование все еще продолжается. На озере была прокуратура, она охраняла тела", — заявили в управлении полиции города Новый Варпн.

Напомним, ранее, в ноябре 2019 года в населенном пункте Садковице Лодзинского воеводства Польши в большом ангаре для хранения фруктов и овощей обнаружили два бездыханных тела, которые принадлежали двум украинцам ‒ 28-летнего и 46-летнего возраста. Помещение, в котором нашли тела, было заполнено азотом ‒ без доступа кислорода. Впоследствии выяснилось, что оба погибших приехали в Польшу на заработки из Тернопольской области. Причем оба мужчины являются родственниками и легально работали.

новости Польши заробитчане смерть полиция
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