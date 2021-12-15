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Рада переименовала город Владимир-Волынский: в РФ протестуют

15 декабря 2021, 14:27

Постановление о переименовании города поддержали 348 нардепов.

Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский / соцсети

Верховная Рада поддержала постановление о переименовании города Володымира-Волынского в город Володымир.

Такое решение было принято на заседании парламента 15 декабря, пишет Главред.

Постановление о переименовании Володымира-Волынского поддержали 348 нардепов. Таким образом городу вернули историческое название.

Согласно пояснительной записке, переименование города инициировали его жители. Все для того, чтобы вернуть историческое название Владимир. Именно так будет называться город.

Во времена Российской империи Володымир получил приставку Волынский для того, чтобы отличаться от российского города Владимир-на-Клязьме.

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В РФ выступают против

Тем временем на постановление Рады уже отреагировали в российском городе Владимир. Руководитель управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации утверждает, что город Владимир может быть только один.

Ранее мы сообщали, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что в Украине следует переименовать населенные пункты в соответствии с требованиями статьи 41 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он отметил, что уже подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти с просьбой их переименовать.

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Автор: Сергей Кущ
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Верховная Рада декоммунизация
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