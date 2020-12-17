Рада утвердила - Лещенко получил пост министра в правительстве

В парламенте прошло голосование по изменению состава Кабмина.
В четверг, 17 декабря депутаты Рады IX созыва 242 голосами поддержали назначение Романа Лещенко на пост министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Такая информация было опубликована на официальном интернет-портале парламента. Кандидатуру Лещенко на пост министра внесли представители Кабинета министров.
До этого назначения Роман Лещенко некоторое время возглавлял ведомство Госгеокадастр. А ранее, с октября 2019 года, был уполномоченным президента Владимира Зеленского по земельным вопросам.
Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Защитил диссертацию на соискание научной степени доктора философии в области правоведения.
Интересно, что по состоянию на сегодняшний день в Украине отсутствует отдельное Министерство аграрной политики. Его функцию с 2 сентября 2019 года исполняет Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства.
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- Кроме того, известно, что заявление об отставке подал в парламент поступило министр экологии Роман Абрамовский.