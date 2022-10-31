Радиодиктант 2022: дата, кто будет читать

Как будет проходить радиодиктант национального единства 2022 в условиях войны.
Ежегодно в День украинского языка и письменности – 9 ноября проходит Всеукраинский радиодиктант. Он будет звучать в эфире радио и по традиции его начитывают выдающиеся украинцы.
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В этом году радиодиктант национального единства пройдет с небольшими изменениями. В условиях войны, развязанной Россией в Украине, многие были вынуждены покинуть свои дома и обосноваться в разных уголках мира. К радиодиктанту смогут присоединиться все желающие, даже те, которые находятся за границей.
Всеукраинский радиодиктант 2022 – когда
В 2022 году радиодиктант национального единства состоится 9 ноября в День украинского языка и письменности. Время проведения – 11:00. Война в Украине не станет исключением.
Кто будет начитывать радиодиктант 2022
В этом году текст диктанта подготовила украинская писательница, режиссер, член украинского ПЕН Ирина Целик. Звучать он будет голосом народной артистки, Героя Украины Ады Роговцевой.
Как присоединиться к диктанту
Слушать радиодиктант онлайн можно включив Украинское Радио или Радио Культура. Транслировать его будут на телеканалах и платформах Общественного Вещания.
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