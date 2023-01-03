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Ракетный удар по Дружковке: оккупанты разрушили ледовую арену, есть раненые

3 января 2023, 07:30
Ракетный удар в Дружковке Донецкой области пришелся по ледовой арене Альтаир. В результате атаки сооружение полностью уничтожено.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке
Оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке вечером 2 января / скриншот

Вечером в понедельник, 2 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке в Донецкой области. В результате атаки есть раненые среди гражданских лиц.

Как сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, одна ракета ударила в самом городе, ранены два человека. Другой ракетой россияне ударили по селу Яковловка.

По информации генерального директора хоккейного клуба Донбасс Федора Ильенко, ракета попала в ледовую арену Альтаир. В результате атаки сооружение полностью уничтожено.

"Ледовая арена… это не просто здание… это второе здание для нашего клуба после 2014 года… это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине", – написал он в Facebook.

Ракетный удар по Дружковке: оккупанты разрушили ледовую арену, есть раненые
Здание ледовой арены уничтожено / скриншот

Отметим, оккупанты уничтожили в Украине четыре ледовых стадиона – Дружба в Донецке, арены в Мариуполе и Мелитополе, а также дворец спорта в Северодонецке.

Ракетные удары РФ по Украине

Российские оккупанты могут нанести по Украине новый массированный ракетный удар на Рождество 7 января. Об этом заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Мы к этому готовимся", — сказал он.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что у России есть крылатые ракеты для нанесения еще двух-трех мощных массированных ракетных ударов по Украине. Это максимум, на что способен враг.

Напомним, Россия атаковала Украину ракетами и дронами под Новый год - днем 31 декабря и сразу после полуночи 1 января.

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