Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве прогремела серия мощных взрывов

Серия сильных взрывов прогремела Киеве в субботу, 14 января, после объявления масштабной воздушной тревоги.
Звуки взрывов раздались в Киеве и области. В области работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Киевская область. Работает ПВО", - говорится в сообщении Кулебы.
Кроме того, в Киеве прозвучали звуки взрывов. Об этом также сообщают местные Telegram-каналы.
В свою очередь киевский городской голова Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве раздаются взрывы.
"Сейчас работает ПВО. Будьте в укрытиях! Террористическая атака на Украину продолжается", - добавил Кличко.
Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.
Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.
В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.
В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.
В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.
Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.
В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.
При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.
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