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Ракеты Hydra 70 и тяжелая техника: США объявят новый пакет военной помощи Украине

Ангелина Подвысоцкая
2 мая 2023, 23:53 обновлено 3 мая, 00:05
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Общая стоимость нового пакета помощи составляет 300 миллионов долларов.
Украина, США, ракеты Hydra 70
США объявят новый пакет военной помощи Украине / Коллаж фото Офис президента, Википедия

США готовят для Украины новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составит 300 миллионов долларов. Об этом заявила корреспондент Politico в Пентагоне Лару Селигман в Twitter.

Администрация президента США Джо Байдена объявит о пакете помощи в среду, 3 мая.

Сообщается, что в этот пакет военной помощи войдут авиационные ракеты Hydra 70, артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелая техника и запчасти. Стоит отметить, что Украина впервые получит эти ракеты Hydra 70.

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США объявят новый пакет военной помощи Украине / скриншот

Что известно о ракетах Hydra 70

Hydra 70 - это неуправляемые авиационные ракеты малой дальности. Американская ракета предназначена для уничтожения техники и живой силы врага.

Ракетами калибром 700 мм и массой 11,9 кг оснащаются различные типы самолетов и вертолетов. Такие ракеты устанавливаются в 7-зарядные пусковые установки М260 или 19-зарядные установки М261.

Для ракет Hydra 70 разработана система лазерного наведения, что превращает их в высокоточные боеприпасы. Максимальная дальность огня составляет 10,5 километров. Эта ракета развивает скорость 739 м/с.

Военная помощь Украине

Украина готовится к проведению контрнаступательной военной операции, поэтому ВСУ нуждаются в достаточном количестве артиллерийских систем, бронетехники, дальнобойного оружия и авиации. Никаких табу и ограничений, которые могут сделать уязвимыми украинское государство для атак оккупантов России, быть не должно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе совместного пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом и словацким главой государства Зузаной Чапутовой.

Ранее главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила уже более 98% бронетехники, которую обещали передать США. Каволи также акцентировал внимание на том, что Америка передаст украинским военным все обещанное вооружение, которое необходимо для контрнаступление.

Помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявила, современные истребители уже включили в список нужд Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с союзниками насчет поставки в Украину истребителей F-16. Несколько стран уже выразили готовность начать подготовку украинских пилотов. При этом решающее слово в вопросе предоставления Украине F-16 будет за США.

Смотрите видео Главреда о фейках, которые разгоняет РФ о военной помощи Украине:

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