'Раки будут довольны': мэр Никополя намекнул на массовую 'демилитаризацию' захватчиков

Евтушенко призвал местных жителей успокоиться, ведь береговая линия района находится под контролем Сил обороны Украины.

На береговой линии Никополя произошла массовая ликвидация россиян / ua.depositphotos.com

На береговой линии Никополя сработали минные заграждения, которые украинские защитники установили для предотвращения высадки вражеского десанта. Об этом сообщил председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram.

Как отметил Евтушенко, минные заграждения на береговой линии Никополя сработали около 8 часов вечера вторника. Жители, проживающие рядом, слышали серию взрывов.

По его словам, пострадавших среди местного населения нет. Однако он намекнул, что потери могут быть у россиян.

"На вопрос о количестве пострадавших и о том, кто именно попал на минное поле, бойцы ответили, что жители города не пострадали, но раки будут довольны", - отметил глава РВА.

Позже Евтушенко призвал местных жителей успокоиться, ведь береговая линия района находится под контролем Сил обороны Украины.

"Все нормально, уже никто никуда не плывет", - заявил Евтушенко.

Напомним, недавно вооруженные силы Украины ликвидировали учителя русской православной гимназии Александра Сухорукова. Захватчик воевал против Украины в рядах частной военной компании "Вагнер". За убийства украинцев захватчик был удостоен российских государственных наград.

Также сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского оккупанта Игоря Кононенко - бывшего депутата областной думы из Саратова в РФ. 59-летний захватчик умер возле Кременной Луганской области.

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