Раненые кадыровцы не доехали домой: ВСУ метко отработали по российскому Ми-8 - СМИ

На днях вблизи временно оккупированного Энергодара заметили два вражеских вертолета. Через полтора часа один из них уже был сбит.
Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные удары по скоплениям российских войск Так, в Запорожской области украинские защитники уничтожили российский вертолет с ранеными кадыровцами.
Как сообщает "24 канал", на днях вблизи временно оккупированного Энергодара заметили два вражеских вертолета. Всего через полтора часа после этого – один из них уже был сбит украинскими военными.
Позже выяснилось, что эти вертолеты эвакуировали раненых кадыровцев с поля боя. По предварительной информации, речь идет о Ми-8.
Заметим, что российские захватчики в лучших традициях "второй армии мира" пренебрежительно относятся к собственным солдатам и на поле боя не забирают даже раненых, не то чтобы ликвидированных. А вот к кадыровцам отношение совсем другое.
Напомним, ранее украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25. Стоимость одной единицы Ка-52 составляет около $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн. Поэтому общая стоимость уничтоженной техники составляет около $27 млн.
Кроме того, бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. "Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в тексте.
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