Раненые кадыровцы не доехали домой: ВСУ метко отработали по российскому Ми-8 - СМИ

Вертолет эвакуировал раненых кадыровцев с поля боя / УНИАН

Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные удары по скоплениям российских войск Так, в Запорожской области украинские защитники уничтожили российский вертолет с ранеными кадыровцами.

Как сообщает "24 канал", на днях вблизи временно оккупированного Энергодара заметили два вражеских вертолета. Всего через полтора часа после этого – один из них уже был сбит украинскими военными.

Позже выяснилось, что эти вертолеты эвакуировали раненых кадыровцев с поля боя. По предварительной информации, речь идет о Ми-8.

Заметим, что российские захватчики в лучших традициях "второй армии мира" пренебрежительно относятся к собственным солдатам и на поле боя не забирают даже раненых, не то чтобы ликвидированных. А вот к кадыровцам отношение совсем другое.

Напомним, ранее украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25. Стоимость одной единицы Ка-52 составляет около $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн. Поэтому общая стоимость уничтоженной техники составляет около $27 млн.

Кроме того, бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. "Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в тексте.

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