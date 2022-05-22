Враг получил по зубам на востоке: ВСУ "перемололи" оккупантов вместе с бронетехникой

ВСУ уничтожают оккупантов РФ / Генштаб ВСУ

На восточном направлении сегодня российские оккупанты совершили одну атаку, уничтожено 9 захватчиков.

Об этом идет речь в сообщении Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В частности, 22 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку", - говорится в сообщении.

Как отмечается, потери противника составляют:

личного состава – 9;

танков – 1;

БМП – 2;

БТР – 1;

минометов – 1;

ПТРК – 1;

АТ – 2.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты на Славянском направлении сосредоточили усилия на возобновлении наступления. На отдельных участках проводили разведку боем, которая не увенчалась успехом.

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