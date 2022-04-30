Расстреливали мирных людей: под Киевом нашли двух коллаборантов, которые убивали украинцев

По факту государственной измены злоумышленникам сообщили о подозрении.
Правоохранители задержали двух коллаборантов, расстрелявших мирных жителей Великой Дымерки в Броварском районе Киевщины.
"Отмечается, что 11 марта во время оккупации села Залесье двое местных жителей сотрудничали с войсками Российской Федерации, получали от них оружие и амуницию, запугивали население, более того – открыли огонь из автоматического оружия по жителям поселка Большая Дымерка", –сообщает полиция в Киевской области.
По факту государственной измены, умышленного убийства и незаконного обращения с оружием и боеприпасами полицейские сообщили злоумышленникам о подозрении.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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