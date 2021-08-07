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Раздача паспортов РФ украинцам: в Госдуме предложили упрощенную процедуру

7 августа 2021, 15:58

Сергей Миронов не исключил получение украинцами гражданства РФ по упрощенной процедуре.

Россия, паспорта
Паспорта РФ предложили раздать всем украинцам / УНИАН

В Государственной Думе Российской Федерации предложили раздать гражданство РФ жителям Украины, которые "чувствуют связь с Россией".

Как заявил глава фракции Справедливая Россия Сергей Миронов, раздача паспортов РФ касается не только этнических русских, сообщает Ura.ru.

По его словам, в РФ необходимо создать условия для получения гражданства украинцами по упрощенной процедуре.

"Считаю всем, кто чувствует свою связь с Россией — не только этническим русским в Украине — нужно дать возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке и при желании вернуться на историческую родину. Так, как это делает Израиль, поощряя репатриацию евреев", — заявил Миронов.

Напомним, ранее сообщалось, в марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, который автоматически признает граждан Украины и Беларуси носителями русского языка.

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Утверждалось, что признание украинцев и белорусов носителями русского языка поможет им гораздо легче получать гражданство России - без собеседования.

Читайте такжеВ Раде предложили лишать гражданства Украины за получение "двуглавого" паспорта РФ

В 2020 году в России вступил в силу закон согласно которому, люди, родившиеся в СССР освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода.

По состоянию на 18 февраля количество жителей временно оккупированных боевиками районов Донецкой и Луганской областей, которым россияне выдали паспорта РФ, превысило 600 тысяч человек, заявил руководитель главка МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

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