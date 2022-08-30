Раздевали и закапывали в ледяную землю: оккупанты-палачи неделю измывались над украинцем

Оккупанты-палачи неделю измывались над украинцем / Офис Гепрокурора, УНИАН

Русские военные издевались над жителем Киевщины. Оккупанты раздевали и закапывали жителя Макаровской общины в холодную землю.

В Telegram-канале Офиса генерального прокурора сообщили, что правоохранителями установлены еще трое военнослужащих Вооруженных сил России, которые издевались над мирными жителями на оккупированной ими Киевщине.

По данным следствия, военные армии-агрессора в марте 2022 года, находясь во временно оккупированном селе Гавронщина Макаровского ОТГ Бучанского района Киевской области, жестоко обращались с гражданским лицом.

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"В течение недели они издевались над местным жителем - били, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой. Оккупанты раздевали мужчину, закапывали в холодную почву, не предоставляли воду, еду и одежду", - говорится в сообщении.

Так, отметили в прокуратуре, им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что журналисты-расследователи смогли установить личность российского оккупанта, который отрезал гениталии еще живому пленному украинцу, а затем жестоко убил его. Палачом оказался 29-летний уроженец российской республики Тува – Очур-Суге Монгуш из батальона "Ахмат".

Напомним, российские оккупанты планируют в сентябре текущего года устроить показательный самосуд над пленными украинскими военными в захваченном Мариуполе Донецкой области. На сцене Мариупольской камерной филармонии ведется монтаж тюремных клеток из арматуры диаметром 20 мм.

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