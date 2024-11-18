Разрешение США на дальнобойные удары по РФ: у Зеленского сделали важное заявление

В Офисе президента отметили, что кроме формального разрешения наносить дальнобойные удары по России, Украине нужны также соответствующие средства поражения.

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У Зеленского объяснили информацию о разрешении США бить вглубь России / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, Офис президента Украины

О чем сказал Подоляк:

Страны Запада должны официально на брифинге сообщить о разрешении бить дальнобойным вооружением по России

Существует только 3 инструмента для принуждения России

17 ноября ряд иностранных СМИ сообщили, что США, Франция и Великобритания якобы разрешили Украине наносить удары по территории России. Однако вскоре эти публикации были отредактированы, а упоминания об ударах вглубь территории агрессора удалены. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии для 24 Канала объяснил, что такие заявления в медиа имеют скорее информационный характер.

Он отметил, что страны-партнеры Украины на официальном брифинге должны прямо заявить, что в рамках международного права Украина имеет полное право воевать в контрвойне, а это делает любые удары по территории России юридически и фактически законными.

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По словам Подоляка, международное право дает стране, которая обороняется, полномочия наносить удары по территории агрессора без дополнительных разрешений.

Советник главы ОПУ отметил, что в радиусе 250 километров от украинской границы расположено около 300-350 объектов военной инфраструктуры, включая стратегические авиабазы, полигоны и военные производства.

"Пока ничего не изменилось. Если мы увидим уничтожение этой инфраструктуры, то тогда можно будет говорить, что демократическая коалиция наконец осознала, какого типа войну ведет Россия, и кроме телефонных звонков нужны соответствующие инструменты принуждения", - отметил Подоляк.

Подоляк отмечает, что сейчас существуют только три основных инструмента для принуждения России к более адекватному восприятию ситуации:

Масштабируемые дальнобойные удары, для чего Украина должна получить не только формальные или неформальные разрешения, но и необходимое количество соответствующих средств. Атаки на военную инфраструктуру России могут существенно повлиять на ход войны.

Изменение экономических отношений с Россией, ведь невозможно накладывать на страну-агрессора санкции и одновременно закупать нефтепродукты на более чем 200 миллиардов евро.

Прекращение дипломатического стимулирования России к продолжению агрессии. Публикации, призывающие к переговорам с Россией или требование от Украины уступок, только способствуют дальнейшим ударам со стороны Кремля.

"Все это (сообщения о якобы предоставлении Украине разрешения на удары - ред.) и является элементами информационного стимулирования России продолжать агрессию", - резюмировал советник главы ОПУ.

В то же время Россия настоятельно подчеркивает свою цель и не собирается останавливаться ни на одной условной линии разграничения или даже на территориях, которые она сейчас оккупировала, ведь ее цели гораздо масштабнее.

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о "разрешении" США наносить дальнобойные удары по России

Напомним, как ранее сообщал Главред, решение США разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России с целью сдерживания КНДР от отправки дополнительных войск на фронт стало важным шагом. Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну следует осознать, что участие в войне стало "дорогой" ошибкой, пишет The Washington Post, ссылаясь на одного из высокопоставленных чиновников США.

Это решение, по данным Axios, касается в основном Курской области, где появились северокорейские военные, присоединившиеся к боевым действиям на стороне России.

Кроме того, РФ может увеличить поддержку йеменским хуситам, которые атакуют суда в Красном море, после разрешения США на применение дальнобойного оружия на территории России. Как отмечает The Economist, Кремль ранее намекал на возможность такой эскалации.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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