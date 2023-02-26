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Разведка РФ на Запорожье закончилась бойней: ВСУ ликвидировали 120 россиян — ISW

26 февраля 2023, 10:09
Подразделения 503-го мотострелкового полка РФ нарвались на мощную ответку ВСУ под Токмаком.
ВСУ, война, украинские военные
Бойцы ВСУ на фронте / 93-я ОМБр Холодный Яр

Попытка наступления российских войск в Запорожской области закончилась провалом. Оккупанты понесли ощутимые потери.

Главное управление разведки МО Украины опубликовало перехваченный разговор, в котором российский военнослужащий утверждал, что подразделения российского 503-го мотострелкового полка пытались провести разведку под Щербаками (32 км к северо-западу от Токмака), но ВСУ уничтожили все 120 человек личного состава, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Также сообщается, что российские войска обустраивают свои позиции в жилых районах на восточном берегу Херсонской области, что сильно затрудняет возможность украинских военных наносить удары по оккупантам.

видео дня

"Главное управление военной разведки (ГУР) Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором российский военнослужащий заявил, что 120 военнослужащих российского 503-го мотострелкового полка (19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) пытались провести разведку под Щербаками (32 км к северо-западу от Токмака), но ВСУ поразили все 120 человек личного состава", — подчеркнули в ISW.

isw
/ understandingwar.org

Ранее сообщалось, что в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области уничтожено место дислокации оккупантов РФ.

По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар. В Сети опубликовали видео последствий "бавовны".

По данным очевидцев, оккупанты РФ расположились в корпусе противотуберкулезного диспансера.

Напомним, в захваченных РФ Пологах Запорожской области уничтожено место расположения российских оккупантов и вражеский склад с БК.

Об удачных действиях украинских защитников идет речь в сообщении РИА Мелитополь в Telegram.

"Вчера ВСУ устроили "новогоднюю дискотеку" для врагов в Пологах Запорожской области", — подчеркивается в сообщении.

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