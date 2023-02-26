Разведка РФ на Запорожье закончилась бойней: ВСУ ликвидировали 120 россиян — ISW

Попытка наступления российских войск в Запорожской области закончилась провалом. Оккупанты понесли ощутимые потери.
Главное управление разведки МО Украины опубликовало перехваченный разговор, в котором российский военнослужащий утверждал, что подразделения российского 503-го мотострелкового полка пытались провести разведку под Щербаками (32 км к северо-западу от Токмака), но ВСУ уничтожили все 120 человек личного состава, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Также сообщается, что российские войска обустраивают свои позиции в жилых районах на восточном берегу Херсонской области, что сильно затрудняет возможность украинских военных наносить удары по оккупантам.
"Главное управление военной разведки (ГУР) Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором российский военнослужащий заявил, что 120 военнослужащих российского 503-го мотострелкового полка (19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) пытались провести разведку под Щербаками (32 км к северо-западу от Токмака), но ВСУ поразили все 120 человек личного состава", — подчеркнули в ISW.
Ранее сообщалось, что в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области уничтожено место дислокации оккупантов РФ.
По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар. В Сети опубликовали видео последствий "бавовны".
По данным очевидцев, оккупанты РФ расположились в корпусе противотуберкулезного диспансера.
Напомним, в захваченных РФ Пологах Запорожской области уничтожено место расположения российских оккупантов и вражеский склад с БК.
Об удачных действиях украинских защитников идет речь в сообщении РИА Мелитополь в Telegram.
"Вчера ВСУ устроили "новогоднюю дискотеку" для врагов в Пологах Запорожской области", — подчеркивается в сообщении.
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