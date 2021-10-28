"Реанимации не способны забрать всех": инфекционист рассказал о реальной ситуации в больницах

Коронавирус в Украине / carpathia.gov.ua

Реанимации в Украине забиты, и не способны забрать всех больных. Об этом заявил в интервью для Главреда инфекционист Михаил Ричняк.

"Реанимации загружены на 300%, потому что они не способны забрать всех больных. Многие реанимационных больных - кислородозависимые. Есть определенные параметры, когда именно переводить человека в реанимацию - например, когда его сатурация ниже 80%", - говорит медик.

По его словам, в каждом отделении больницы лежат, по меньшей мере, по четыре-пять человек в крайне тяжелом состоянии и ждут места в реанимации.

"Потому что места в реанимации невозможно увеличить. Мы не имеем никакого желания отправлять человека в реанимацию, поэтому стараемся максимально помочь ему в пределах отделения", - говорит инфекционист.

Он отмечает, что в реанимации на здоровье пациента влияет и ситуация, которую он видит вокруг.

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"Когда человек лежит в обычном отделении, то психологическое состояние у него одно, но когда он видит тот ужас в реанимации, который там происходит, то он стрессует. Конечно, большинство людей мы излечиваем и в самый тяжелый период они находятся именно в отделении, но если бы они все видели много тяжелых больных вокруг, то это было бы делать еще сложнее", - заявил Ричняк.

Читайте полное интервью для Главреда инфекциониста Михаила Ричняка.

Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.

В частности, уже в ближайшие дни будет принято решение о переходе еще пяти областей в "красную" зону. Среди них – Львовская, Житомирская и Луганская области. Еще две области Ляшко не назвал.