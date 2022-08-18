Ребенка отбросило во двор: оккупанты сделали круглой сиротой 12-летнюю девочку из Харьковщины

Оккупанты сделали сиротой 12-летнюю девочку из Харьковщины / Суспільне

Российские оккупанты забрали жизнь у родителей 12-летней девочки, она осталась круглой сиротой. Это произошло в Краснограде на Харьковщине во время утреннего обстрела. Об этом сообщает Суспільне Харків.

В результате вражеского удара было повреждено 12 зданий. Девочка вместе с родителями находилась в одном из них. Ее мама и папа не смогли выжить.

По данным ГСЧС, оккупанты обстреляли Красноград около 4 утра 18 августа.

"В городе Красноград было разрушено 3 жилых дома и 12 зданий повреждено. По предварительным данным в результате обстрелов погибли 2 человека. 3 человек, из них 1 ребенка удалось спасти. Пожара не было", — говорится в сообщении.

Председатель Красноградского горсовета Светлана Кривенко отметила, что 12-летнюю девочку при взрыве отбросило во двор, ее госпитализировали в больницу в Харькове.

"Это уже шестой обстрел общины с начала вторжения. Воронка от ракеты — около 10 метров в диаметре и около 10-15 метров глубиной", – отметила Светлана Кривенко.

Ракетные обстрелы Харькова

Вечером 17 августа российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. В результате атаки 6 человек погибли и 16 пострадали.

Утром в понедельник, 15 августа, снова обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате обстрела Салтовского района были ранены по меньшей мере двое людей.

Под утро четверга, 11 августа, российские оккупанты также обстреляли Харьков. Один из вражеских снарядов приземлился во дворе жилого дома. Воздушная тревога была объявлена около 04:20. Через восемь минут были зафиксированы четыре прилета, один за другим.

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