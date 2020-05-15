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В Минздраве рассказали, сколько денег нужно потратить на медицину в 2020-м

15 мая 2020, 12:13

Руководитель Минздрава Максим Степанов в деталях рассказал о концепции финансирования украинской медицины в 2020-м.

Степанов
Руководитель Минздрава Максим Степанов / УНИАН

В течение нынешнего года медицину в Украине намереваются финансировать на уровне ничуть меньшем, чем в 2019-м.

Соответствующую информацию в рамках интернет-брифинга 15 мая озвучил руководитель Минздрава Максим Степанов. "Если мы говорим сугубо по цифрам, я считаю, что мы должны предоставить финансирование в условиях действующего законодательства, где у нас есть соответствующий закон о программе медицинских гарантий. Мы должны профинансировать на уровне не менее 2019 года", ‒ заявил чиновник.

Степанов утверждает, что в 2020-м будет расширен денежный ресурс на нужды медицины ‒ в том числе на специализированную и высокоспециализированную медпомощь.

"Мы должны определиться с приоритетами и честно сказать, прежде всего украинцам, что именно мы можем в полном объеме покрыть. Если анализировать тарифы, которые введены и "на бумаге" покрывают предоставления любой помощи, то это не так, это банальный обман", - сообщил руководитель Минздрава.

Кроме того, Степанов с 1 июля намеревается повысить на 50% заработную плату врачам ‒ сейчас идут расчеты и согласовывания данных позиций с Минфином.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что зарплата врачей в Украине должна составлять не менее 25 тысяч гривен в месяц и для ее обеспечения на медицину нужно выделять не менее 6% от валового внутреннего продукта.

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