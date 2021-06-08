Ресницы за деньги и муж на фоне Кремля: факты о женщине, назвавшей бойцов ВСУ "вонючими тварями"

Яна Ковалева / Instagram

В Сети появились некоторые факты из биографии скандальной лашмейкерки (специалиста по наращиванию ресниц) Яны Ковалевой из города Чугуева (Харьковщина), которая в жесткой форме оскорбила бойцов ВСУ. Данные были опубликованы в Telegram-канале Катарсис.

Ковалева живет и работает в Чугуеве. Она училась в Чугуевской школе №1 и даже была медсестрой в Чугуевской центральной районной больнице. циничным заявлением о наших защитниках.

Согласно информации из ее страницы Facebook, она получила диплом мастера по наращиванию ресниц в 2019 году.

Далее, супруг Ковалевой Александр посещал Москву в ноябре 2014 года – в разгар войны на Донбассе. И сделал фото на фоне Кремля.

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Напомним, ранее скандальное видео было опубликовано 7 июня на рабочей странице Яны Ковалевой. В обращении она назвала украинских военных "вонючими, грязными и бухими тварями, обдолбанными", которых нельзя уважать.

Напоследок она заявила, что ненавидит "этих уродов", которым все мы платим налоги. По словам девушки, наркоманы и алкоголики идут "туда" (в зону ООС – Главред), потому что не хотят работать.

Впоследствии женщина записала новое обращение, в котором пояснила, что ее слова якобы исказили СМИ.