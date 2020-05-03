"Буду готовить для врачей": Тищенко готов оплатить штраф за работу Велюра в карантин

Николай Тищенко решил искупить вину за работу в карантин / Instagram

Заместитель главы фракции Слуга народа Николай Тищенко заявил, что ресторан Велюр готов заплатить штраф, если заведением действительно были допущены нарушения требований карантина и законов Украины.

"Хочу вам официально заявить, Велюр готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую. Со своей стороны, я - Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина", - написал Тищенко в Facebook.

К сообщению нардеп прикрепил фотографию, на которой он запечатлен с мясным фаршем в руках в окружении зелени и овощей. Политик добавил, что сейчас занят приготовлением пищи, и пообещал позже сообщить подробности.

Комментарии к посту Тищенко закрыл, но сам добавил сообщение о том, что патриоты, которые его обвиняют, также должны сделать что-то полезное для людей.

"Мне думается, что "большие" патриоты, которые кроме обгадить при том, что ничего не сделали сами своими руками полезного для людей, что-нибудь выдумают "лестного", - написал депутат в первом комментарии к посту.

/ Фото: Facebook/Николай Тищенко

Напомним, все началось с того, что было опубликовано расследование о том, что ресторан Велюр во время карантина активно принимает высокопоставленных гостей.

Как ранее сообщалось, скандал вокруг работы в центре Киева ресторана Велюр прокомментировала заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Позже лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе с соратниками заложил не тот вход в ресторан Велюр нардепа Николая Тищенко, которого обвинили в нарушении карантина и обслуживании высокопоставленных гостей.