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Зеленский жестко поговорил с Тищенко после нарушений в Велюре

4 мая 2020, 23:58

В Офисе президента заверили, что для всей фракции это будет примером.

Ресторан велюр нардепа Тищенко закрыли
Ресторан Велюр нардепа Тищенко закрыли / Фото: скриншот

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на расследование журналистов о работе ресторана Велюр в карантин.

"Смотрите, никому нельзя. У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов: если ты народный депутат - не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то. Нельзя всем ресторанам работать", - сказал он в эфире программы Свобода слова.

У Тимошенко поинтересовались, последует ли наказание за жесткой реакцией президента. Чиновник добавил, что "все могут увидеть - ресторан не работает".

"Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, или один день или два и так далее, но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что для всей фракции и других это будет примером, что не надо так делать больше", - подытожил Тимошенко.

Напомним, киевский ресторан Велюр, который принадлежит Николаю Тищенко, закрыли правоохранительные органы по причине нарушения противоэпидемиологических мероприятий. Наряду с другими заведениями, нарушающими нормы карантина, ресторан будет вынужден оплатить штраф.

Как ранее сообщалось, сам Тищенко прокомментировал инцидент и заявил, что ресторан Велюр готов заплатить штраф.

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