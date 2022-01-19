Резкий рост случаев COVID-19 за сутки: в Украине выявили почти 13 тысяч новых больных

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской области, а также в Киеве, во Львовской, Сумской и Харьковской областях, сообщили в Минздраве.
По состоянию на утро среды, 19 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 815 жителей страны (сутками ранее было 8 558). В том числе заболели 1422 ребенка и 464 медработника.
За минувшие 24 часа был госпитализирован 2401 человек; летальных случаев - 163; выздоровели 5 413 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской области, а также в Киеве, во Львовской, Сумской и Харьковской областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1268;
- Винницкая область – 767;
- Волынская область – 157;
- Днепропетровская область – 414;
- Донецкая область – 483;
- Житомирская область – 258;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 201;
- Ивано-Франковская область – 1575;
- Киевская область – 491;
- Кировоградская область – 86;
- Луганская область – 215;
- Львовская область – 956;
- Николаевская область – 222;
- Одесская область – 534;
- Полтавская область – 470;
- Ровенская область – 568;
- Сумская область – 860;
- Тернопольская область – 528;
- Харьковская область – 666;
- Херсонская область – 305;
- Хмельницкая область – 625;
- Черкасская область – 300;
- Черновицкая область – 513;
- Черниговская область – 61.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 780 903 человека;
- выздоровели - 3 567 336 пациентов;
- летальных исходов - 98 712;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 270 793.
Как сообщал Главред, ученые Национальной академии наук Украины заявили о начале новой волны коронавируса в Украине.
Тем временем директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса еще не закончилась и в мире не исключено появление новых COVID-штаммов. Также он призвал не недооценивать штамм коронавируса Омикрон.
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