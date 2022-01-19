Резкий рост случаев COVID-19 за сутки: в Украине выявили почти 13 тысяч новых больных

Коронавирусом заразились еще 1422 ребенка и 464 медработника / коллаж УНИАН, Pixabay

По состоянию на утро среды, 19 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 815 жителей страны (сутками ранее было 8 558). В том числе заболели 1422 ребенка и 464 медработника.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 2401 человек; летальных случаев - 163; выздоровели 5 413 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской области, а также в Киеве, во Львовской, Сумской и Харьковской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 1268;

Винницкая область – 767;

Волынская область – 157;

Днепропетровская область – 414;

Донецкая область – 483;

Житомирская область – 258;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 201;

Ивано-Франковская область – 1575;

Киевская область – 491;

Кировоградская область – 86;

Луганская область – 215;

Львовская область – 956;

Николаевская область – 222;

Одесская область – 534;

Полтавская область – 470;

Ровенская область – 568;

Сумская область – 860;

Тернопольская область – 528;

Харьковская область – 666;

Херсонская область – 305;

Хмельницкая область – 625;

Черкасская область – 300;

Черновицкая область – 513;

Черниговская область – 61.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 19 января 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 780 903 человека;

выздоровели - 3 567 336 пациентов;

летальных исходов - 98 712;

проведено ПЦР-тестирований – 17 270 793.

Как сообщал Главред, ученые Национальной академии наук Украины заявили о начале новой волны коронавируса в Украине.

Тем временем директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса еще не закончилась и в мире не исключено появление новых COVID-штаммов. Также он призвал не недооценивать штамм коронавируса Омикрон.

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