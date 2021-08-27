Резкий рост заражений COVID-19 в Украине: число инфицированных за сутки подскочило до более 2 тысяч

Киев лидирует по числу зараженных коронавирусом за сутки / УНИАН

По состоянию на утро пятницы, 27 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 032 жителей страны. В том числе заболели 127 детей и 46 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 838 человек; летальных случаев - 66 (днем ранее было 45); выздоровели 1 253 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 280 203 человека;

выздоровели - 2 204 682 человека;

летальных исходов - 53 632;

проведено ПЦР-тестов - 11 903 521.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 27 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро четверга, 26 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 581 жителя страны (днем ранее - 727). Были госпитализированы 464 человека; летальных случаев - 45 (днем ранее было 20); выздоровели 1269 человек.

Количество случаев заражения новым штаммом коронавируса Дельта в Украине резко начало расти. Как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19.

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Врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом Дельта, и пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.

Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что новый пик коронавируса начнется во второй половине сентября после того, как дети массово пойдут в закрытые коллективы.

Исследователи утверждают, что эффективность РНК-вакцин существенно снизилась. В частности, она упала с 91% к 66%. Речь идет о препаратах производителей Pfizer и Moderna.

Новое исследование израильских и американских ученых показало, что применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE повышает вероятность возникновения заболеваний сердца. В частности, речь идет о миокардите. При этом, у заболевших коронавирусом эта угроза в разы выше.