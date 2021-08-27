Резкий рост заражений COVID-19 в Украине: число инфицированных за сутки подскочило до более 2 тысяч

Выросло и число жертв коронавируса - за минувшие сутки умерли 66 украинцев. Днем ранее жертв было 45, еще за день до этого - 20.
По состоянию на утро пятницы, 27 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 032 жителей страны. В том числе заболели 127 детей и 46 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 838 человек; летальных случаев - 66 (днем ранее было 45); выздоровели 1 253 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 280 203 человека;
- выздоровели - 2 204 682 человека;
- летальных исходов - 53 632;
- проведено ПЦР-тестов - 11 903 521.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
По состоянию на утро четверга, 26 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 581 жителя страны (днем ранее - 727). Были госпитализированы 464 человека; летальных случаев - 45 (днем ранее было 20); выздоровели 1269 человек.
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