РФ бросает штурмовиков в десятки атак: в ВСУ назвали самое 'горячее' направление

Силы обороны на Покровском направлении отразили 53 штурмов и наступлений агрессора.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони, 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения, наибольшее количество вражеских атак – на Покровском направлении.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08.00 четверга, 22 августа.

Силы обороны на покровском направлении отразили 53 штурмов и наступлений агрессора в сторону населенных пунктов:

видео дня

Пантелеймоновка;

Воздвиженка;

Зеленое Поле;

Миролюбовка;

Гродовка;

Николаевка;

Новогродовка;

Михайловка;

Птичье.

/ deepstatemap.live

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться неподалеку Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.

На Северском направлении украинские защитники отбили одно штурмовое действие российских захватчиков вблизи Спирного.

"На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григорьевки, Часового Яра и Предтеченого. Ситуация контролируемая", - подчеркивается в сводке.

На Торецком направлении, по данным Генштаба, враг, при поддержке авиации, совершил 13 атак неподалеку Северного, Торецка и Железного.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы. Дважды оккупационные подразделения пытались продвинуться в направлении Водяного на времовском направлении.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не проводил, однако, не перестает уничтожать всеми доступными способами гражданскую инфраструктуру нашей страны.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов. Армия страны-агрессора России продвигается дальше в Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году. Украинское наступление в Курской области имеет целью заставить Россию перебросить войска с Донбасса.

Как сообщалось ранее, представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий говорил, что на южном фронте в Украине интенсивность боевых столкновений с оккупантами несколько снизилась, на отдельных участках в течение последних дней боев вообще не было.

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