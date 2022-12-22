РФ достала из старых запасов ракеты "без мозгов" - Жданов

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что попасть такой ракетой в объект практически невозможно.

Ракетный удар, ракета, Крывой Рог, Олег Жданов / ГСЧС Украины, Главред, Минобороны РФ

Россия начала доставать из своих старых запасов ракеты "Луна-М", движение которых нельзя корректировать. Такие ракеты имеют малую дальность и уже давно сняты с вооружения в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале прокомментировал информацию о том, что не так давно появилось видео с обломком ракеты "Луна-М".

"У нас такой системы давно нет, уже больше 10 лет, как она снята с вооружения. Но такая система у нас была, комплекс "Луна-М у нас был. Но я вам скажу так, что это ракета без мозгов. Это не корректируемая, не высокоточная ракета, которая летит просто по баллистической траектории. Она жидкостная, но не высокотактичная. Кстати, "Луна-М" - она спиртовая", - рассказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По словам эксперта, даже проверка пригодности этой ракеты приносит немало хлопот.

"Максимальная дальность ракеты комплекса "Луна-М" - от 20 до 70 км... И еще один нюанс, огроменный нюанс, на 70 км у неё коэффициент кругового отклонения аж 700 метров. Почти километр она может гулять... То есть попасть такой ракетой в объект практически невозможно... Это исчадие ада, я не знаю, кто ее придумал", - отметил эксперт.

Также Жданов рассказал, что сейчас в РФ "вытаскивают все, что можно вытащить".

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

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