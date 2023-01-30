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РФ есть чем наступать, "железа" хватает: эксперт дал тревожный прогноз

30 января 2023, 12:36
Ракетные удары не прекратятся, пока в Украине продолжаются военные действия, считает Александр Кочетков.
Александр Кочетков
Александр Кочетков / Главред

Россия перешла к формату войны на истощение, однако такой вариант против ведущих стран мира – это гарантированный проигрыш, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

Тем не менее, в России приняли ряд решений и распоряжений об интенсификации производства военной продукции и обмундирования, рассказал он в ходе чата в Главреде.

По его словам, РФ производит (в месяц, - ред.) порядка 50-70 более-менее современных ракет.

"Плюс они добавляют беспилотники, чтобы усложнить задачу ПВО. На такие относительно массовые удары раз в две недели они способны за счет собственного производства. Так что эти удары не прекратятся, пока у нас продолжаются военные действия. Нельзя говорить, что у России закончатся ракеты", - отметил эксперт.

Он говорит, что гиперзвуковые ракеты Кинжал есть в РФ в небольшом количестве, и Москва бережет их для реального столкновения с НАТО.

В то же время, по словам собеседника, россияне производят и расконсервируют танки, немного их модернизируя: "То есть они будут стрелять по нашим позициям, прикрывать свою наступающую пехоту, и плевать, какого года выпуска этот танк".

"Также у России есть определенные запасы авиации. Ей есть чем наступать, но этого недостаточно, чтобы обеспечить перелом в войне", - уверен он.

Эксперт уверен, что России нужно нанести такое военное поражение, чтобы там начались проблемы в общественно-политическом устройстве, "чтобы регионы начали разбегаться в разные стороны, чтобы народ начал бухтеть, что жрать нечего".

"А количество "железа" позволяет России воевать еще долго, к сожалению", - добавил Кочетков.

Ранее Кочетков заявил, что единственный фактор, который может заставить НАТО вступить в войну – это попытка России использовать ядерное оружие.

"О последствиях такого шага Россию уже предупредили и официально, и неофициально. Если США и НАТО в целом заметят признаки подготовки к использованию тактического ядерного оружия, они оставляют за собой право нанести и удар в ответ, и упреждающий удар с помощью высокоточного оружия, которое уничтожит стартовые позиции, командные пункты, любой бункер", — заявил он.

Эксперт уверен, что на Западе существует несколько позиций относительно предоставления Украине вооружений для защиты от РФ.

Позиция Великобритании заключается в том, что нужно как можно скорее предоставить Украине оружие, причем более современное, в том числе наступательное, чтобы нанести России быстрый разгром, считает он.

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