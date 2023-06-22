РФ хотела разрушить еще одну дамбу: СМИ узнали, куда ночью целились "Кинжалы"

Предположительно, целью захватчиков была дамба в Кривом Роге. Однако план врага провалился.

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Ночью оккупанты пытались разрушить "Кинжалами" дамбу в Кривом Роге / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

В ночь на 22 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области при помощи ракет "Кинжал". Предположительно, целью захватчиков была дамба в Кривом Роге. Однако план врага провалился. об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным издания, три "Кинжала", которые выпустили россияне ночью, летели на Днепропетровскую область.

По оценкам информированного собеседника, этими ракетами оккупанты, вероятно, хотели попасть по дамбе Кривого Рога.

"Но ракеты не достигли своей цели", - добавил источник.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью 22 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами "Shahed-136/131".

Отмечалось, что из бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря противник совершил пуск трех крылатых ракет Х-22, из МиГ-31К – трех аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Также были зафиксированы пуски четырех иранских "шахедов" – три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной.

"К счастью, ракеты врага не достигли своих целей на Днепропетровщине. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины", - сообщили в Воздушных силах.

Какая дамба в Кривом Роге

Карачуновское водохранилище (разг. Карачуны) — водохранилище на реке Ингулец возле Кривого Рога в Днепропетровской области. Обычная высота над уровнем моря — 59 м, однако из-за повреждения шлюзов в сентябре 2022 года уровень воды незначительно упал, пишет Википедия.

Водохранилище является основным источником питьевого водоснабжения Кривого Рога (очистная станция позволяет очищать до 200 тысяч кубометров воды в сутки), обеспечивает питьевой водой более 250 тысяч жителей, а также орошение земель.

Запасы воды сдерживает мощная дамба, на берегах высажены леса. Выше по течению Ингульца находится Искровское водохранилище.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Местные жители на оккупированных территориях Херсонщины сообщают о большом количестве погибших и пропавших без вести в результате затопления после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Местные жители видят погибших внутри их домов через окна.

Биолог Владислав Балинский назвал проблемы Украины после подрыва Каховской ГЭС. Проблема с водообеспечением населения может стать одной из основных. Кроме этого, вода размыла минные поля, и мины теперь могут быть где угодно.

Европарламент признал военным преступлением РФ подрыв Каховской ГЭС.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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