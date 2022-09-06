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РФ исчерпала свой потенциал ракет, но есть еще большая угроза для Украины - эксперт

6 сентября 2022, 08:24

Россия стала использовать С-300 для ударов по наземным целям. Они наносят большой вред, но не могут быть компенсаторами тех ракет, созданных для наземных целей.

С-300, ВС России
Оккупанты все чаще применяют С-300 для ударов по Украине / mil.ru

Россия в определенной степени исчерпала свой потенциал ракет, предназначенных именно для нанесения ударов по наземным целям. Об этом говорит тот факт, что страна-агрессор начала использовать ракеты С-300 для ударов по наземным целям. Такое мнение в интервью Obozrevatel озвучил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

Он объяснил, что С-300 – это противовоздушный комплекс. Он может использоваться для ударов по наземным целям, но это его вспомогательная функция.

"С-300 опасны, они наносят большой вред, но они не могут быть компенсаторами тех ракет, которые созданы для наземных целей. У них меньше точность и меньший боевой заряд. Следовательно, это вынужденная мера России – массовое привлечение С-300 для использования в неспецифических для них задачах", - сказал Мельник.

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Он добавил, что, по сообщениям украинской разведки, именно этих ракет у россиян есть с избытком.

"Поэтому при всех недостатках все равно это большая угроза для Украины. Если говорить в целом о наступательном потенциале РФ, то по сравнению с тем, что было еще месяц назад, не говоря уже о шести месяцах назад, по подтверждению многих источников, он преимущественно исчерпан. Меры, которые сейчас в пожарном порядке пытаются осуществлять российские власти по мобилизации человеческого ресурса, по поиску техники, вооружений, являются подтверждением того, что Россия не изменила своих намерений", - отметил Мельник.

При этом он считает, что Россию не спасет использование ограниченных источников поставок типа иранских беспилотников или перебрасывание остатков своих вооружений из Сирии, если будет сохранена динамика наращивания наступательного потенциала украинской стороны.

Справка. С-300 — семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели. Предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом (ЗРК) до шести целей и наводить по ним до двенадцати ракет.

Как сообщал Главред, военный эксперт и главный редактор портала Defence Express Олег Катков заявлял, что каждая ракета оккупантов сложная для перехвата системой украинской ПВО.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

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