УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ использовала более 800 КАБов и почти 300 "Шахедов" за неделю - Зеленский

Мария Николишин
8 сентября 2024, 11:05
7
По словам Зеленского, террор надежно останавливается только одним способом - ударами по российским военным аэродромам.
РФ использовала более 800 КАБов и почти 300 'Шахедов' за неделю - Зеленский
За неделю РФ применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 "Шахедов" / коллаж: Главред, фото: Командование ВС ВСУ, скрин с видео

Только за одну неделю страна-агрессор Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "шахедов" и более 60 ракет различных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, террор надежно останавливается только одним способом - ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора.

"Ежедневно мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты - ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайн". Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи", - подчеркнул президент.

видео дня

Зеленский также опубликовал соответствующее видео:

РФ использовала более 800 КАБов и почти 300 'Шахедов' за неделю - Зеленский

Что такое КАБ?

КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.

Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

РФ использовала более 800 КАБов и почти 300 'Шахедов' за неделю - Зеленский
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Сумская область ночью 8 сентября подверглась авиаудару врага. Последствиями стали разрушения и смерти людей.

Также известно, что в субботу вечером, 7 сентября, в Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре.

В ночь на субботу, 7 сентября, в Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги и предупреждения об атаке ударных беспилотников армии РФ. В результате атаки российских ударных БпЛА в нескольких районах Киева было зафиксировано падение обломков.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов
Реклама

Главное за день

РФ использовала более 800 КАБов и почти 300 "Шахедов" за неделю - Зеленский

РФ использовала более 800 КАБов и почти 300 "Шахедов" за неделю - Зеленский

11:05 Украина
В Киеве прогремел мощный взрыв: под завалами могут быть люди, есть погибшие

В Киеве прогремел мощный взрыв: под завалами могут быть люди, есть погибшие

10:52 Украина
ВСУ контратаковали под Торецком и продвинулись вперед: детали операции - ISW

ВСУ контратаковали под Торецком и продвинулись вперед: детали операции - ISW

10:18 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Изумительно вкусно: как делается настоящее вино из винограда 19470

Изумительно вкусно: как делается настоящее вино из винограда

Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение весной 15859

Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение весной

Путин сильно спешит: элита РФ выдвинула диктатору ультиматум начать переговоры 8208

Путин сильно спешит: элита РФ выдвинула диктатору ультиматум начать переговоры

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка 5927

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка

Последние новости

11:25

Финансовый гороскоп на неделю 9 по 15 сентября: Овну - прибыль, Раку - выгода

11:05

РФ использовала более 800 КАБов и почти 300 "Шахедов" за неделю - ЗеленскийВидео

10:52

В Киеве прогремел мощный взрыв: под завалами могут быть люди, есть погибшиеФото

10:18

ВСУ контратаковали под Торецком и продвинулись вперед: детали операции - ISW

10:17

Без света по 16 часов: названы города, в которых зимой будет тяжелая ситуация

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
10:00

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября: Девам - проблемы, Львам потребуется терпение

09:25

Российские "Шахеды" пересекли границу Румынии: граждан предупредили об угрозе

09:24

ВСУ могут выйти из Курской области при одном условии - Bloomberg

08:42

РФ готовила ядерный удар по Украине: директор ЦРУ назвал дату и раскрыл детали

Реклама
08:32

РФ может атаковать инфраструктуру Украины новыми иранскими ракетами - ISW

08:10

Курская операция: короткие итогимнение

07:35

Оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы: есть погибшие и раненые

07:07

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка

06:10

Когда наступит безопасная для мира Москвамнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти слово

04:58

Гороскоп на завтра 9 сентября: Близнецам - стрессовая ситуация, Ракам - большой успех

04:02

ВСУ могут взять под контроль областной центр РФ: офицер назвал направление удара

03:00

Любимая тушь засохла: как легко ее освежить и реанимировать аптечным средством

02:30

С бланшировкой и без: как заморозить кукурузу и наслаждаться вкусом лета зимой

02:02

Беженцев на работу: Шольц обратился к украинцам с призывом трудоустроиться

Реклама
01:30

Олимпийская спортсменка была убита через месяц после Олимпиады-2024 в Париже

00:20

Девушка Роналдо в бикини похвасталась сочными формами

07 сентября, суббота
23:57

В семье Николь Кидман случилась трагедия

23:50

Украина уступила Албании в стартовом матче Лиги наций

23:36

В Полтаве прогремел взрыв: россияне ударили по гражданскому объекту

23:33

Рианна проигнорировала бывшую подругу Наоми Кэпбелл

23:09

Год "неопределенности" прошел: Португалия подарила Украине 6 вертолетов Ка-32

22:18

Шоптенко призналась, кто мог стать ее партнером на "Танцях з зірками" вместо Зеленского

22:16

Разведки Британии и США заявили о "самой серьезной угрозе со времен Холодной войны"

21:39

Все охватил огонь и дым: появились фото последствий удара по складу боеприпасов в РФВидео

21:31

Риск столкновения с Россией: в НАТО ответили, почему не закрывают небо над Украиной

21:06

Как разбить комки синтепона в куртке: маленький мяч спасет всю верхнюю одежду

20:58

Балуется водочкой на завалинке: предательница Анна Asti сбежала в деревню

20:30

РФ остановила наступление почти на всех участках: Буданов рассказал, чего ждать зимой

20:23

Пригрозил нефтью: Трамп рассказал, как планирует принудить Путина к переговорам

20:03

Квартира Ефросининой пострадала от российской атаки: "Испугалась до тошноты"

19:49

Украину накрыло "бабье лето": какой будет погода 8 сентября

19:35

Какие потери РФ на фронте: свежие данныемнение

19:31

Лучше ATACMS: Украина может наносить удары большей дальности, но есть одно условие

19:19

Будут ли выключать свет в Украине 8 сентября: ответ "Укрэнерго"

Реклама
18:51

"Заявления об оккупации можно умножать на ноль": ВСУ подняли флаг в Нью-Йорке - DeepStateВидео

18:36

Операция ВСУ стала первым шагом: Украина хочет принудить Путина к миру

18:27

Новые потери РФ на Курщине: ВСУ ракетами уничтожили понтонные переправы

18:21

Церковный праздник 8 сентября: что запрещено делать на Рождество Пресвятой Богородицы

18:03

"Мы сидим на 70-й минуте матча": Буданов сделал заявление о переломе войны

18:01

ВСУ выжигают врага новым оружием: на фронте появились дроны "Драконы" - CNN

17:25

Опасность для Украины: в Германии растет рейтинг пророссийских партий - Bild

17:15

Оккупанты "просачиваются" в Волчанск: как изменилась ситуация на Харьковщине

17:00

Куда делись сестры Петрик: продолжают выступать и пишут песни на русском языкеВидео

16:48

Россияне ударили по Харькову: в городе два прилета, возник пожар

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять