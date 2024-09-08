РФ использовала более 800 КАБов и почти 300 'Шахедов' за неделю - Зеленский

По словам Зеленского, террор надежно останавливается только одним способом - ударами по российским военным аэродромам.

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За неделю РФ применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 "Шахедов" / коллаж: Главред, фото: Командование ВС ВСУ, скрин с видео

Только за одну неделю страна-агрессор Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "шахедов" и более 60 ракет различных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, террор надежно останавливается только одним способом - ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора.

"Ежедневно мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты - ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайн". Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи", - подчеркнул президент. видео дня

Зеленский также опубликовал соответствующее видео:

Что такое КАБ? КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Сумская область ночью 8 сентября подверглась авиаудару врага. Последствиями стали разрушения и смерти людей.

Также известно, что в субботу вечером, 7 сентября, в Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре.

В ночь на субботу, 7 сентября, в Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги и предупреждения об атаке ударных беспилотников армии РФ. В результате атаки российских ударных БпЛА в нескольких районах Киева было зафиксировано падение обломков.

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