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РФ изменила тактику на фронте: "война ради убийств" - Подоляк

1 января 2023, 19:58
Российский диктатор хочет уничтожить как можно больше гражданских людей, говорит советник главы Офиса президента.
Михаил Подоляк, Владимир Путин
Путин изменил тактику в войне против Украины / коллаж фото офис президента Украины, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин изменил тактику в войне против Украины. Теперь он пытается убить как можно больше гражданских людей. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом свидетельствует то, что оккупанты устраивают массированные обстрелы крупных городов Украины.

"Массированные обстрелы центров крупных городов Украины в ночь с 31 декабря на 1 января говорят об очередной смене типа войны. Россия больше не имеет никаких военных целей. Она пытается убить как можно больше гражданских и разрушить как можно больше гражданских объектов. Война ради убийств...", - написал он.

Массированная ракетная атака на Украину

В Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты. В разных областях Украины сработала противовоздушная оборона. В частности, в Киевской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Тернопольской Житомирской, Хмельницкой областях.

В Киеве также было слышно несколько громких взрывов. В сети сообщали о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре. Мэр столицы Виталий Кличко призвал оставаться в укрытиях.

Тем временем в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света.

"Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - сообщили в ДТЭК.

Вместе с тем секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео, на котором запечатлено отключение электроснабжения в Москве. Тем самым он показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году. "Москва, Кремль. Россия завтра ... 2023", - подписал видео Данилов.

Другие новости:

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