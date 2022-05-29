"РФ лишила меня сына": пронзительный пост харьковчанки, потерявшей мужа и ребенка при обстреле

РФ обстреливает Харьков из тяжелого вооружения / Фото Reuters

Жительница Харькова, которая в результате обстрела города оккупантами РФ потеряла мужа и полугодовалого сына, рассказала о трагедии, которая произошла 26 мая.

"Я теперь вдова и мама своего единственного ребенка, буквально позавчера 26.05 я была мамой 2-х моих чудесных сыновей. Но рф решила, что мне нужно их лишиться", — написала она.

Первый снаряд РФ прилетел на второй этаж здания, в котором находились клиенты, в том числе и она.

Люди бросились на улицу, но обстрелы продолжились. По словам женщины, ее муж с сыном на руках был в нескольких шагах от нее, когда их с ног сбил второй взрыв.

В результате она получила ранения. При этом ее муж погиб, а ребенка отбросила взрывной волной. Впоследствии его тело нашли спасатели.

Пострадавшая харьковчанка обратилась к людям, которые остаются в горячих точках с призывом уезжать и не подвергать себя и родных риску.

"Не думайте, что вы особенные, как думала наша семья. Не думайте, что именно вас это не зацепит", — добавила она.

Обстрел Харькова оккупантами

Напомним, россияне открыли сильный огонь по центру Харькову из гаубиц 26 мая.

Среди погибших – 5-месячный малыш и его отец. Мать ребенка попала в больницу в тяжелом состоянии. Семья гуляла на улице на момент, когда начался обстрел. Взрывная волна была настолько сильной, что тело ребенка нашли на крыше подъезда.

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